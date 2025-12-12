Arne Slot gaat vrijdag weer om tafel met Mohamed Salah om hun geschil op te lossen. De uitslag van dat gesprek zal uitmaken of de Egyptenaar zaterdag bij de selectie zit voor de thuiswedstrijd tegen Brighton & Hove Albion.

Het geschil tussen Slot en Salah is al meer dan een week hét onderwerp van gesprek bij Liverpool. De 33-jarige Egyptenaar werd na de 4-1 Champions League-nederlaag tegen PSV geslachtofferd door de trainer. Salah moest op de bank plaatsnemen in de wedstrijden tegen West Ham United, Sunderland en Leeds United. Tegen Sunderland mocht hij nog wel invallen. Enkele dagen geleden gaf Salah een vurig interview, waarin hij de vloer aanveegde met het besluit van Slot. Dat kon de manager niet over zijn kant laten gaan.

Slot besloot in samenspraak met de clubleiding om Salah thuis te laten voor de Champions League-wedstrijd tegen Internazionale (1-0 winst voor Liverpool). Aanstaande zaterdag speelt Liverpool om 16:00 uur tegen Brighton en dus gaf Slot vrijdag een persconferentie. De belangrijkste vraag op dat persmoment: wordt Salah in die wedstrijd wel weer opgenomen in de selectie?

Gesprek met Salah

"Ik zal vrijdag weer een gesprek hebben met Salah", vertelt Slot tijdens de persconferentie over het geschil met de Egyptenaar. "De uitkomst daarvan zal bepalen of hij erbij is. Ik heb dat gesprek met hem nodig en de volgende keer dat ik over hem zal praten is tijdens dat gesprek met hem. Er is al zo veel over gesproken, dus ik heb er eigenlijk niet zo veel meer over te zeggen." Ook Salah heeft zich online niet meer uitgelaten over de situatie met zijn trainer Slot.

Ook werd Slot gevraagd naar Salah en de winterse transferperiode. In de Engelse media wordt hij al langzaamaan gelinkt aan een stap naar Saudi-Arabië. Het is inmiddels algemeen bekend dat die competitie Salah als nieuwe 'posterboy' aan de competitie wil binden. "Ik zie geen reden waarom ik niet zou willen dat hij blijft", reageert Slot kort op de toekomst van de buitenspeler in Liverpool.

