LIVE | Volg hier PSV - Heracles, Almeloërs in de problemen na snelle rode kaart en tegentreffer

PSV - Heracles is vrijdagavond de aftrap van speelronde 22 in de Eredivisie. PSV doet dat met Ricardo Pepi in de basis. Hij vervangt Johan Bakayoko, die ziek is. Volg hieronder de tussenstand van PSV - Heracles in de Eredivisie.

De wedstrijd wordt al heel snel een stuk moeilijker voor Heracles. Bryan Limbombe maakt een harde overtreding op Luuk de Jong en moet al in de 13e minuut van het veld. Diezelfde De Jong scoort een paar minuten later de 1-0. PSV lijkt een makkelijke avond te krijgen.

Heracles komt al vroeg met tien man te staan. In de dertiende minuut wordt Limbombe met rood van het veld gestuurd. In een duel voor de bal is hij veel te laat en gaat hij met gestrekt been door op de achterkant van de enkel van Luuk de Jong. #psvher — Rick (@r_kraaijeveld) February 16, 2024

Pepi vervangt Bakayoko, waardoor PSV met een soort 4-4-2 gaat spelen. Pepi dus samen met Luuk de Jong in de aanval, met Hirving Lozano en Malik Tillman op de flanken vanaf het middenveld.



Opstelling PSV: Benitez, Teze, Ramalho, Boscagli, Dest; Schouten, Veerman, Lozano, Tillman; Luuk de Jong en Pepi.

Bij Heracles start Jizz Hornkamp ook. Hij is de laatste weken lekker in vorm. Hij scoorde de afgelopen vier duels op rij en maakte in totaal zes goals in de afgelopen zes duels. Hij is dus de man om in de gaten te houden bij PSV - Heracles.



Opstelling Heracles: Brouwer, Wieckhoff, Sonnenberg, Hoogma, Oppegard; De Keersmaecker, Hrustic, Bruijn; Limbombe, Hornkamp en Hansson.