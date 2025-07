Vivianne Miedema staat de komende volop in de schijnwerpers. Zaterdag kan ze in de geschiedenisboeken verdwijnen met haar honderste interlandtreffer, terwijl enkele dagen later de ontmoeting met haar eigen partner Beth Mead op het programma staat. "Als ze die honderdste niet tegen Wales maakt, dan weet ik het ook niet meer", zegt sportjournaliste Barbara Barend in de Sportnieuws.nl in Oranje-podcast.