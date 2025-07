Liverpool-trainer Arne Slot is vrijdagavond net als zijn spelers afgereisd naar Portugal om afscheid te nemen van de overleden Diogo Jota (28). De uitvaart vindt plaats op zaterdagochtend.

De spelers van de ploeg van Arne Slot zijn gebroken na het horen van het vreselijke nieuws. Via emotionele berichten spraken ze over het verlies van hun dierbare. 'Een kampioen voor altijd, nummer 20 voor altijd. Het was een voorrecht om naast je te hebben gestaan op het veld en je vriend te zijn geweest daarbuiten', schreef Van Dijk.

Ook Nederlandse Liverpool-spelers Ryan Gravenberch en Cody Gakpo lieten van zich horen. 'Ik heb genoten van het spelen met je, maar ik waardeer je vooral als persoon', reageerde Gakpo. 'Dankbaar voor de momenten die we hebben gehad. Bedankt dat je iedereen op en naast het veld aan het lachen hebt gemaakt.'

Een aantal spelers bezochten vrijdagavond al de kapel waar afscheid kan worden genomen van de Jota en zijn broer André Silva. De lichamen zijn daar te ruste gelegd. Ze werden met applaus ontvangen bij lokale rouwende bezoekers. Onder andere Virgil van Dijk, Andy Robertson, Curtis Jones, Harvey Elliot en Alexis Mac Allister waren erbij. Ook coach Slot bezocht de kapel.

Jordan Henderson

Ajax-speler Jordan Henderson, die van 2020 tot 2023 samen speelde met Jota, is ook gearriveerd in Portugal voor de uitvaart. Hij bracht eerder op vrijdag nog een emotioneel eerbetoon aan zijn oud-teamgenoot op Anfield. Op foto's is te zien dat Henderson ontroostbaar is en het niet droog houdt.

De Liverpool-spelers krijgen de tijd van de club om het verlies te verwerken. Slot heeft samen met de club besloten dat de voorbereiding wordt opgeschoven. Een eerste groep spelers zou zich oorspronkelijk vrijdag melden bij het trainingscomplex van de club voor fysieke testen na de zomerstop. De club heeft echter volgens persbureau DPA de start van de voorbereiding uitgesteld.

Tragisch auto-ongeluk

Jota overleed donderdag op 28-jarige leeftijd na een auto-ongeluk in Noord-Spanje, samen met zijn broer André Silva. Volgens de lokale politie raakte Jota's auto van de weg toen bij een inhaalactie zijn band klapte. De Lamborghini vloog in brand en de twee broers kwamen daarbij om het leven.

Volgens Portugese media zouden de lichamen donderdagavond al zijn aangekomen in hun thuisland, waarna op vrijdag en zaterdag afscheid kan worden genomen. Zaterdag om 11.00 uur (Nederlandse tijd) is de begrafenis van Diogo Jota en André Silva.