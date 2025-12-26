Liverpool en Wolverhampton Wanderers spelen zaterdag de laatste competitiewedstrijd van het jaar tegen elkaar. Deze twee ploegen zijn ook de twee teams in Engeland waar Diogo Jota voor speelde. Dus besloten Liverpool en Wolves iets speciaals te doen voor de familie van de overleden voetballer.

Volgens The Times zullen Dinis en Duarte, de zoons van Jota, de mascottes zijn bij de wedstrijd tussen Liverpool en Wolverhampton Wanderers. Een prachtig gebaar, want hun vader speelde voor allebei de teams in Engeland. De Portugese aanvaller speelde eerst drie jaar voor The Wolves om vervolgens de overstap te maken naar Liverpool. Daar speelde hij vijf jaar toen in juli 2025 het noodlot toesloeg. Jota en zijn broer André Silva overleden bij een auto-ongeluk.

De verwachting is dat Liverpool-captain Virgil van Dijk en Wolves-captain Toti Gomes allebei met een van de twee zoontjes het veld op zullen komen lopen. Met wie Dinis en wie Duarte mee zal lopen is nog niet bekend. Jota liet ook nog een dochter van één jaar na, maar zij zal niet het veld op komen. Daarnaast zullen er ook vanuit de supporters acties worden georganiseerd om Jota te eren tijdens de eerste wedstrijd tussen Wolves en Liverpool sinds zijn overlijden.

Liverpool

Met de wedstrijd tegen Wolverhampton Wanderers sluit Liverpool ook een roerige periode af. Eind september en begin oktober verloor de ploeg van Arne Slot een groot aantal wedstrijden, waardoor de titel in Engeland en mogelijk staat ook overwinteren in de Champions League op de tocht. Inmiddels lijkt Liverpool er weer bovenop. De laatste drie wedstrijden werden allemaal winnend afgesloten. Liverpool staat daardoor vijfde in de Premier League met tien punten achterstand op de koploper Arsenal.

Wolves

Voor Wolves ziet het er allemaal nog minder rooskleurig uit. De ploeg wist vorig seizoen ternauwernood degradatie af te wenden, maar ook dit seizoen zit de ploeg in de problemen. Wolverhampton Wanderers staat stijf onderaan in de Premier League met een schokkend aantal van twee punten uit zeventien wedstrijden. De kans dat de ploeg daarmee degradeert naar de Championship lijkt inmiddels zeer waarschijnlijk te zijn.

