Liverpool herovert koppositie dankzij doelpuntenmaker Cody Gakpo

Cody Gakpo verzorgde donderdagavond het slotakkoord in Liverpool tegen Sheffield United. Mede dankzij zijn goal staat de club weer bovenaan in de Premier League nadat Arsenal de eerste plek een dag eerder overnam.

Op Anfield werd Sheffield United, dat laatste staat in de competitie met 3-1 verslagen. Darwin Núñez maakte de openingstreffer waarna het in de tweede helft gelijk werd door een eigen goal van Conor Bradley. Pas in de 76e minuut kwam Liverpool weer op voorsprong, dankzij een prachtige goal van Alexis Mac Allister.

Gakpo maakte het in de laatste minuut af en scoorde de 3-1. De Nederlander werd in de 73e minuut van de wedstrijd ingebracht voor Joe Gomez.

Gakpo was niet de enige Nederlander die in actie kwam. Zoals gewoonlijk stond ook aanvoerder Virgil van Dijk in de basis, maar ook Ryan Gravenberch mocht het weer eens laten zien. Hij stond voor het eerst sinds het duel met Luton Town van 21 februari weer in de basis.