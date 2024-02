Liverpool rekent af met Brentford, Cody Gakpo maakt slotgoal

Liverpool heeft in de Premier League Brentford in eigen huis geklopt: 1-4. Daardoor heeft de koploper van de Engelse competitie vijf punten meer dan nummer twee Manchester City. De landskampioen heeft wel twee speelronden minder afgewerkt.

Tijdens het duel waren er diverse Nederlanders actief. Bij Brentford stond Mark Flekken onder de lat, bij Liverpool startte Virgil van Dijk als captain. Ryan Gravenberch en Cody Gakpo vielen in bij The Reds.

Gakpo

Diogo Jota zette in ed 35e minuut Darwin Núñez vrij voor Flekken en die maakte het af met een lob. Op aangeven van Mohamed Salah maakte Alexis Mac Allister in de 55e de tweede treffer. In de 68e scoorde Salah op aangeven van Gakpo. Na de eretreffer van Brentford-spits Ivan Toney (aakte Gakpo in de 86e minuut de 1-4. Van Dijk was in de slotminuten dichtbij de vijfde, maar kopte op de lat.

