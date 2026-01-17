Een opmerkelijke incident in het vrouwenvoetbal. Keepster Rafaela Borggräfe van Liverpool is voor zes wedstrijden geschorst na discriminerende uitspraken aan... haar teamgenote. Incident vond plaats tijdens voorbereiding op het seizoen van de 'Reds'

Borggräfes club Liverpool is akkoord gegaan met de schorsing. Dat bevestigde manager Gareth Taylor in aanloop naar het bekerduel met London Bees. De Engelse voetbalbond (FA) startte in september een onderzoek naar een incident tijdens een fotoshoot met de selectie. Wat daar exact gezegd is of wie er beledigd is, is niet bekend.

'Dat was frustrerend'

De 25-jarige Borggräfe heeft al vijf van de zes wedstrijden van haar schorsing uitgezeten en zal dit weekend de laatste wedstrijd uitzitten. "De FA heeft haar grondige onderzoek afgerond en de speler een schorsing van zes wedstrijden opgelegd. Die schorsing is van kracht gebleven terwijl we wel hebben gespeeld", vertelt Taylor op het perspraatje voorafgaand aan het bekerduel.

The investigation into Liverpool goalkeeper Rafaela Borggrafe for using racist language has concluded. I'm told she accepted sanctions. Given a 6-game ban & enrolment on education programme. Has been serving the ban (length initially unknown) so Sunday's game will be 6th one #lfc — Emma Sanders (@em_sandy) January 16, 2026

"Ik denk dat de situatie nu eenmaal zo is. Het team en de club hebben correct gehandeld. We hebben de FA gesteund in haar onderzoek." Taylor vervolgt: "Ik zou zeggen dat het wat lang heeft geduurd. Dat was frustrerend voor alle betrokkenen. We zijn blij dat het nu afgerond is en we concrete details hebben over hoe het eruit komt te zien."

Transfer in 2025

De 25-jarige Duitse keept sinds de zomer van 2025 in Liverpool. Daarvoor kwam ze uit voor SC Freiburg in haar thuisland. Door de schorsing heeft ze ook pas drie potjes gekeept. Met Liverpool gaat het niet al te best. The Reds bungelen onderaan de Women's Super League met vier schamele puntjes uit twaalf wedstrijden.