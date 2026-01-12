De Franse voetbalster Estelle Cascarino (28) is geen groentje meer. De verdediger speelt voor topclubs, is international voor Frankrijk en won onder meer de Franse beker. Toch maakte ze een onverklaarbare fout.

Tot voor kort was Cascarino, de tweelingzus van aanvaller Delphine Cascarino, actief voor Juventus. De Italiaanse club leende haar onlangs uit aan West Ham United. Ze zou bij de wedstrijd tegen Chelsea haar debuut maken voor de Engelse club.

Oorbel

Op dat moment stond Chelsea voor met 4-0. West Ham-trainer Rita Guarino, ook nieuw bij de club trouwens, riep Cascarino naar zich toe. En terwijl de Franse speelster aan de zijlijn stond te popelen om in te vallen, bleek dat ze iets was vergeten: ze droeg nog een oorbel. De scheids Stacey Pearson wees Cascarino daar op. Spelen met oorbellen in mag niet.

Restart is delayed due to the referee refusing Delphine Cascarino to come on the pitch with an earring! pic.twitter.com/OD6mQvQr30 — Chelsea Women Daily (@CFCWdaily) January 11, 2026

Cascarino had een stukje tape over het object geplakt. Dat bleek niet genoeg te zijn: de hele oorbel moet verdwijnen, afdekken is onvoldoende. Helaas voor de speelster kon ze het ding zo snel niet verwijderen. Het bleek niet te gaan om een reguliere oorbel, maar om een conch piercing, die door de oorschelp heen gaat. Het eindresultaat was dat ze niet mocht invallen.

Kinderlijke fout

In het programma The Women's Football Show van BBC werd de situatie besproken. Voormalig Engeland-international Fara Williams noemde het "a schoolgirl error", oftewel een kinderlijke fout. "Ik weet dat het voorheen was toegestaan om je oorbel af te tapen. Maar in het moderne voetbal mag dat niet meer. Het is een kinderlijke fout. Ze is nieuw bij de club, ze wil laten zien wat ze kan. Maar dit is niet de eerste indruk die je wil achterlaten."

Oud-international Nia Jones (Wales) was het eens met de kritiek. "Het is een circusvertoning. Ze is ervaren, ze is international van Frankrijk, ze speelde voor Juventus en Paris Saint-Germain. Ik was blij dat ze niet mocht invallen. Het was beschamend."

Tattoo

Guarino legde uit wat er nou precies misging. "Ze kan de oorbel niet uitnemen. Het is in die zin net een tattoo. Een dokter moet helpen met uitdoen. Ze had er tape overheen gedaan. In de Champions League speelde ze ook emt tape. Ik snap niet waarom ze dan nu niet mocht meespelen."