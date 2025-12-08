Liverpool heeft een straf bedacht in de soap rond sterspeler Mohamed Salah. De sterspeler van vorig seizoen is deze jaargang geen schim van zichzelf en werd door trainer Arne Slot steeds vaker gewisseld en zelfs uit de basis gehouden. De Egyptenaar liet vervolgens afgelopen week een bom afgaan met een spraakmakend interview. Dat kost hem nu één wedstrijd.

Engelse media dromden maandagochtend samen rond het trainingsveld van Liverpool om een glimp op te vangen van Salah. Was hij er überhaupt? Lachte hij? Negeren Slot en hij elkaar? De hele ochtend was Salah hoofdonderwerp op de sportpagina's. Hoewel Slot pas maandagavond een persconferentie geeft, is de sanctie wel al uitgelekt. Salah wordt naar verwachting buiten de selectie gelaten voor het Champions League-duel bij Inter.

Heftige uitspraken Salah

Liverpool zit met het interview in z'n maag, zoveel is wel duidelijk geworden na de afgelopen dagen. In de Premier League werd er in de allerlaatste seconde gelijkgespeeld bij Leeds United en nam de druk op Slot verder toe. De heftige uitspraken van Salah werken niet in het voordeel van de Nederlander. De Egyptenaar had gezegd dat 'iemand' hem weg wil hebben bij de club en dat zijn 'relatie met Slot kapot is'. Dinsdag is alweer het volgende belangrijke duel, zeker na de pijnlijke CL-nederlaag op het eigen Anfield tegen PSV in de vorige speelronde.

Verplichte persconferentie Slot

Salah werd wel lachend gespot op het trainingsveld, maar dat was nog voordat hij te horen zou krijgen dat hij gestraft wordt voor zijn interview. Hij mist waarschijnlijk het duel met Inter, maar wordt wel weer in genade aangenomen voor het Premier League-duel met Brighton van komend weekend. Tenminste, als er geen andere incidenten zich voordoen rondom de vleugelaanvaller en Slot. De Nederlandse trainer gaat maandagavond ongetwijfeld verder in op de situatie tijdens de verplichte persconferentie.

