Het botert niet tussen Liverpool-trainer Arne Slot en sterspeler Mohamed Salah. De 33-jarige aanvaller uit Egypte dreigt zelfs de club te verlaten.

Liverpool is ook in het uitduel met degradatiekandidaat Leeds United tegen puntenverlies aangelopen. De bij de thuisploeg ingevallen Ao Tanaka bezorgde het team van trainer Arne Slot in de blessuretijd een volgende tegenvaller: 3-3.

The Reds hebben slechts twee van de vorige tien wedstrijden in de Premier League gewonnen. De noodklokken luiden in Liverpool en trainer Arne Slot zou weleens ontslagen kunnen worden. Zeker nu deze uitbarsting van clublegende Salah erbovenop komt.

'Onder de bus gegooid'

Salah, die in 2017 van AS Roma overkwam naar Liverpool, is ontevreden over zijn rol bij Liverpool. Hij komt momenteel amper voor in de plannen van Slot. Hij zegt zelfs dat hij "onder de bus is gegooid" en dat zijn band met Slot kapot is, zo tekent The Times op.

WOW!🤯



Mohammed Salah går til angrep på Liverpool og Arne Slot💣



— Jeg føler at jeg hadde et godt forhold til manageren, men nå har jeg plutselig ikke det lenger



Egypteren sier han føler at klubben har kastet han under bussen ved å benke han de siste tre kampene😳 pic.twitter.com/Db37Z2Fiiw — Viaplay Fotball (@ViaplayFotball) December 6, 2025

In het explosieve interview zegt Salah dat hij komende zaterdag in de competitiewedstrijd tegen Brighton afscheid neemt van de fans van Liverpool. Daarna vertrekt hij naar het trainingskamp van Egypte voor de Africa Cup. En of hij na dat toernooi nog terugkeert naar Liverpool is zeer de vraag, stelt Salah.

Afspraken zijn geschonden

De aanvaller stelt dat hij een prima relatie had met Slot. "Nu lijkt het erop dat iemand binnen de club mij niet meer wil", zegt de sterspeler. En dat druist in tegen afspraken die zijn gemaakt toen hij tegen het einde van het vorig seizoen een nieuw tweejarig contract tekende.

"Ik ben erg teleurgesteld", zegt hij. "Ik heb zoveel gedaan voor deze club in de laatste jaren en vooral vorig seizoen. Nu zit ik op de bank en ik heb geen idee waarom. Het is duidelijk dat iemand wil dat ik als schuldige wordt gezien van de huidige situatie."

'Dit doet pijn'

"Gisteren zei ik tegen mijn ouders dat ik niet weet of ik ga spelen tegen Brighton", zo gaat hij door. "Maar in mijn hoofd zal ik genieten van die wedstrijd, want ik weet niet wat er daarna gebeurt. In het voetbal weet je maar nooit. Ik accepteer deze situatie niet. Dit doet pijn. Dit gaat diep."

Hij vindt de kritiek op zijn spel van de laatste tijd overtrokken. "Weet je nog dat Harry Kane eens een wedstrijd of tien niet scoorde? In de media zei iedereen dat het wel goed zou komen. Maar als Mo niet scoort, dan zegt iedereen dat hij op de bank moet."

Alles over Premier League

Check hier het laatste nieuws over de Premier League, bekijk ook het aankomende programma, de stand en de eerdere uitslagen en via onze speciale clubpagina's ben je altijd snel op de hoogte van de ontwikkelingen bij jouw favoriete club.