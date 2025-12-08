Het houdt de gemoederen in Engeland flink bezig: het moddergooien van Mohamed Salah bij Liverpool, nadat hij door Arne Slot naar de bank is verwezen. Oud-speler Boudewijn Zenden ziet het met lede ogen aan: “Het is een spelletje dat gespeeld wordt”, constateert hij.

Drie wedstrijden zit Mohamed Salah nu op de bank, waarvan hij de laatste wedstrijd, afgelopen zaterdag tegen Leeds, niet eens in actie kwam. Het heeft te maken met de tegenvallende prestaties van de sterspeler dit seizoen bij Liverpool. Maar volgens Salah is er meer aan de hand. Hij gaf de gehele club een uitbrander richting de aanwezige pers: “Ik word voor de bus gegooid”, zei hij.

Liverpool

Boudewijn Zenden, oud-speler bij The Reds kijkt vanaf een afstand mee en wordt niet blij van de situatie waar Liverpool in zit. “Het is een spelletje dat gespeeld wordt, Liverpool zit niet in de meest succesvolle periode, er staat een ontzettende druk op het team. En ook op Slot. Als Salah daar ook nog wat olie op het vuur gooit, dan weet je natuurlijk wel dat de Engelse media daarvan gaat smullen”, ziet hij.

Of de tirade van Salah alleen en vooral op Slot gericht is, betwijfelt Zenden. “Hij roept dat iemand binnen de club van hem af wil, maar wie is die iemand dan?”, vraagt Zenden zich af. Toch riep Salah ook dat hij een goede relatie had met Slot en er nu helemaal geen relatie meer is. “Ik herinner me de woorden van Jamie Carragher, die vertelde dat Virgil van Dijk altijd zijn woordje doet als aanvoerder, ook als het minder gaat. Maar Salah komt altijd voor de camera als hij man van de wedstrijd is óf een nieuw contract nodig heeft”, daar kan Zenden zich ook in vinden.

Salah media

Het is een terugkerend verhaal bij Salah, die wel vaker in de clinch heeft gelegen met de trainer. In het laatste jaar van Jürgen Klopp lag hij ook overhoop met de trainer, maar toen besloot hij zijn mond te houden en de ruzie binnenskamers te houden. “Het klopt dat hij nu iets sneller de media kiest", ziet Zenden.

"Op het moment dat zo’n speler zich zo uit, ga je ook kijken naar de transferwindow die eraan zit te komen. Dan ga je wel denken dat dit een manier is om de deur open te zetten naar een nieuw avontuur. Dan gebruikt hij uiteindelijk op deze manier de trainer om dat te bewerkstelligen”, duidt de oud-speler.

Staat van dienst

En dat is een pijnlijke constatering, ook voor de supporters die hem liever niet zien gaan. Er heerst een behoorlijk verdeling onder de supporters: sommigen willen Slot weg, anderen vinden dat Salah moet gaan. “Salah heeft een enorme staat van dienst bij Liverpool, we kunnen ook concluderen dat hij dit seizoen niet zijn beste seizoen draait”, ziet Zenden.

“Ik hoorde hem dan zeggen dat hij zich niet meer hoeft te bewijzen, maar dat is raar. Je moet je altijd blijven bewijzen. Je kan eens minder spelen, want je bent ook maar een mens. Maar dan moet je ook accepteren dat je eens niet speelt”, oordeelt hij.

Gevolgen voor de toekomst

Al met al is het een pijnlijke situatie voor de club, die het toch al ongelofelijk moeilijk heeft. De resultaten vallen al weken tegen en dat helpt ook Slot niet. De geluiden gaan nu dat Salah niet mee gaat naar het Champions League-duel met Inter. “Ik denk dat je wel als club die beslissing in overweging moet nemen. Dat is een beslissing die Slot met het technische deel van de club moet maken. Je kan die beslissing namelijk nemen, maar je weet dat het sowieso gevolgen heeft voor de toekomst.”

Zenden ziet het als een spelletje dat Salah aan het spelen is en dat heeft de Egyptenaar al vaker gedaan, herinnert Zenden zich. “Dat werd ook gespeeld toen hij bij tekende, dat duurde gewoon een eeuwigheid. Toen riep hij ook dat hij misschien wel weg moest of dat de club hem niet meer wilde hebben. Maar je hoopt gewoon dat er op een positieve manier een oplossing gaat komen, in plaats van dit moddergooien.”

Want dat is wel het laatste dat de club nu kan gebruiken, weet Zenden. “Het is duidelijk. Dit is het laatste wat je wil, ik heb ook andere iconen gehoord die zeiden dat Liverpool geen gewone club is. Wanneer het minder gaat, dan komen we samen. Dat was altijd het motto binnen de club. Dan zijn wij degene die er voor elkaar zijn. Nu zie je daar weinig van terug als iemand op deze manier het schip wil verlaten.”

Alles over de Premier League

