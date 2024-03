Loting Europa League: Italiaans onderonsje en Liverpool tegen Atalanta

De loting voor de Europa League en de Conference League zijn vrijdagmiddag verricht. Daar kwam uit dat het Liverpool van Cody Gakpo en Ryan Gravenberch het opneemt tegen het Atalanta van Teun Koopmeiners en Marten de Roon.

Daarnaast kwam uit de loting een pikant Italiaans potje: AC Milan treft landgenoot AS Roma. Bayer Leverkusen speelt tegen Conference League-winnaar West Ham United en Benfica neemt het op tegen Olympique Marseille.

Loting kwartfinales Europa League

AC Milan - AS Roma

Liverpool - Atalanta

Bayer Leverkusen - West Ham United

Benfica - Olympique Marseille

In de eerste halve finale treffen de winnaars van de wedstrijden Benfica - Marseille en Liverpool - Atalanta elkaar. In de andere halve finale spelen de winnaars van de andere twee kwartfinales tegen elkaar, met de winnaar van Milan - Roma als thuisspelende club. De winnaar van de eerstgenoemde halve finale is de 'thuisspelende' ploeg tijdens de finale.

Dit bericht wordt aangevuld...