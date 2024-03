Loting kwartfinales Champions League: Real Madrid - Man City absolute kraker, Dortmund treft Atlético

De loting voor de kwartfinales van de Champions League is verricht en daar zijn een paar mooie potjes uitgekomen. Zo treft Arsenal Bayern München, maar het topaffiche is toch wel Real Madrid - Manchester City.

PSV-beul Borussia Dortmund weet de tegenstander ook. Zij mogen in de eerste kwartfinale op bezoek bij het Atlético Madrid van Memphis Depay. Ook het Barcelona van Frenkie de Jong heeft een zware klus voor de boeg. Zij treffen Paris Saint-Germain. Bekijk de hele loting hieronder.

Loting kwartfinales Champions League

Arsenal - Bayern München

Atlético Madrid - Borussia Dortmund

Real Madrid - Manchester City

Paris Saint-Germain - FC Barcelona

Er werd direct doorgeloot tot aan de finale. De winnaar van Atletico - Borussia speelt in de halve finales tegen de winnaar van PSG - Barcelona en de winnaar van Arsenal tegen Bayern treft de winnaar van Real Madrid - Man City. De winnaar van de eerstgenoemde halve finale is ook het thuisspelende team in de finale.

Speeldata Champions League

De heenwedstrijden van de kwartfinales worden op 8 en 9 april gespeeld, de terugwedstrijden op 16 en 17 april. Voor de halve finales is dat 30 april en 1 mei en 7 en 8 mei. De finale wordt op zaterdag 1 juni op Wembley in Londen gespeeld.