Louis van Gaal blikt terug op 125 jaar Ajax: 'Help de club nu om weer op de goede weg te komen'

Louis van Gaal heeft in gesprek met de officiële clubkanalen teruggeblikt op 125 jaar Ajax. Als speler, trainer en adviseur was het voetbalicoon aan de Amsterdamse club verbonden. Van Gaal is dan ook trots op 'zijn club'.

"Het is geweldig dat een club 125 jaar kan bestaan. En dat op het hoogste niveau. Ik vind het nogal wat", is Van Gaal onder de indruk van Ajax. "Mijn clubs Ajax, Bayern en FC Barcelona (van eind 1899, red.) zijn toevallig allemaal opgericht rond dezelfde periode. Mooi om bij dat soort grote clubs gewerkt te hebben. Als je meer dan honderd jaar zoveel impact hebt op fans, dan mag je daar heel trots op zijn. En ik ben heel trots op Ajax. Maar ook op Bayern en Barça."

'Totale mens-principe'

Van Gaal ontwikkelde zich bij Ajax ook tot de succesvolle trainer die hij later werd. "Het totale mens-principe is daarin heel belangrijk geweest. Dankzij die benadering, waarbij niet alleen de voetbal kwaliteit maar ook de mens achter de voetballer een voorname rol speelt, heb ik heel veel succes gehad in mijn carrière als voetbaltrainer. Daar ben ik honderd procent van overtuigd. Dat wil zeggen dat ik spelers vanuit hun kracht laat voetballen door niet alleen naar hun kwaliteiten als voetballer te kijken, maar ook naar hun persoonlijke voorkeur luisterde om vervolgens te kijken of dat binnen het elftal paste."

Adviseur

Van Gaal is nu adviseur bij Ajax. "Als adviseur van de RvC is dit nu eigenlijk weer een nieuwe periode waarin ik met de club te maken heb. Een periode waarin ik Ajax help om weer op de goede weg te komen." Van Gaal woont op dit moment in Portugal, maar hij is als extern adviseur dus nog altijd verbonden aan Ajax.