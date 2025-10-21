Luuk de Jong is na zijn afscheid bij PSV weer terug bij zijn nieuwe club FC Porto. Daar sprak hij over het emotionele moment in Eindhoven. De geblesseerde spits gaf aan dat zijn tijdelijke terugkeer bij PSV hem nieuwe kracht heeft gegeven voor zijn herstel.

Luuk de Jong staat al sinds begin september buitenspel bij FC Porto met een knieblessure. De spits vecht keihard om zo snel mogelijk weer inzetbaar te zijn voor Francesco Farioli bij FC Porto. Afgelopen weekend kreeg hij daarbij een extra boost.

"Het afscheid bij PSV was een enorme eer, heel emotioneel. Het was fantastisch wat PSV me gaf, de prijzen die ik kreeg… Het was heerlijk om iedereen weer te zien, met ze te praten. Het is altijd fijn om terug te komen. Het gaf me veel kracht om door te gaan met mijn herstel," vertelde de 35-jarige spits aan de media van Porto.

'Het is altijd lastig'

"Geblesseerd zijn is altijd lastig, je moet alleen in de gym werken, maar ik ga er goed mee om. Ik ging terug [naar Eindhoven] en dat afscheid gaf me extra kracht om zo snel mogelijk terug te komen en hier impact te maken. Wie weet win ik nog wat prijzen… Een stempel drukken bij FC Porto is een doel voor mij," benadrukte De Jong, die zijn keuze voor de blauw-witte club afgelopen zomer een "juiste beslissing" noemt.

"Ik wilde echt afscheid nemen van PSV en de fans, want aan het einde van vorig seizoen wist ik nog niet wat ik wilde, waar ik heen kon, wat er zou komen… Ik heb geen afscheid genomen van PSV aan het einde van het seizoen, hoewel mijn contract afliep. Dat was heel moeilijk, maar ik ben blij dat ik voor FC Porto heb gekozen. Het was een hele goede beslissing. Helaas kreeg ik die blessure," merkte de Nederlandse international op, die de behandeling van de fans van zijn vorige club waarschijnlijk nooit zal vergeten.

'Heel emotioneel'

"Ik weet niet of de meeste mensen veel Portugese voetbalwedstrijden in Nederland kijken, maar sommigen wel. Ze zongen en steunden me. Het was heel emotioneel. Ik liep in de rust een ronde over het veld terwijl de fans zongen en me staand applaudisseerden," besloot de nummer 26 van De Draken.