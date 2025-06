Lionel Messi kan het nog altijd. Dat bewees de achtvoudig Ballon d'Or-winnaar op het WK voor clubs met een magistrale vrije trap. Hij bezorgde zijn ploeg een primeur.

Messi loodste Inter Miami naar de eerste overwinning ooit op het wereldkampioenschap voetbal voor clubs. De ploeg in het roze uit de VS versloeg Porto met 2-1 in Atlanta na een comeback in de tweede helft. De Portugezen kwamen op voorsprong in de achtste minuut via een benutte penalty van Samuel Omorudion. Telasco Segovia maakte gelijk vroeg in het tweede bedrijf, waarna Messi in de 54e minuut de winnende treffer produceerde met een prachtige vrije trap.

Op naar de knock-outfase?

De Argentijnse voetballegende wordt volgende week 38 jaar, maar liet zien dat hij nog niets van zijn klasse heeft verloren en nog steeds op hoog niveau kan acteren. Dankzij deze zege staat Inter Miami op vier punten en is het in een uitstekende positie om de knock-outfase te bereiken. Porto speelde teleurstellend en heeft slechts één punt. In de laatste groepswedstrijd neemt het het op tegen Al Ahly uit Egypte.

Messi was de uitblinker bij zijn ploeg maar zijn teamgenoten konden lange tijd zijn niveau niet evenaren. Inter Miami kwam direct na rust langszij. Marcelo Uiguant werd aan de rechterkant weggestuurd en gaf een voorzet naar het midden van het strafschopgebied, waar Segovia de bal knap binnenkopte.

Magie van Messi

Messi besloot het heft in eigen handen te nemen. In de eerste helft had hij nog niet op doel geschoten, maar vooral de bal afgespeeld aan zijn teamgenoten. In de 51e minuut produceerde de Argentijnse sterspeler een schot dat net naast ging. Enkele seconden later werd hij, na een pass van Suárez, aan de rand van het strafschopgebied neergehaald.

¡PÓNGANSE EN PIE PARA APLAUDIR A LEO! 🐐 MESSI, ERES UNA ABSOLUTA LEYENDA 🔥



Pasan los años y nada cambia. GOLAZO DE GENIO ✨@FIFACWC | Todos los partidos gratis en https://t.co/yWCWbevPop #FIFACWC #TakeItToTheWorld pic.twitter.com/7lWQjWsfoB — DAZN Fútbol (@DAZNFutbol) June 19, 2025

De vrije trap was op een ideale positie en Messi ging achter de bal staan. Zijn schot deed iedereen terugdenken aan de magie die hij jarenlang op de Europese velden tentoonspreidde. Hij scoorde zijn eerste doelpunt in het nieuwe format van het WK voor clubs en bezorgde de Amerikaanse ploeg uiteindelijk de overwinning.