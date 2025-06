Het is bloedjeheet in New Jersey, waar donderdag de wedstrijd tussen Palmeiras en Al Ahly op het programma stond bij het WK voor clubs. Maar het was niet de hitte die ervoor zorgde dat de wedstrijd werd onderbroken.

De wedstrijd tussen het Braziliaanse Palmeiras en Al Ahly uit Egypte werd na iets meer dan een uur spelen stilgelegd vanwege dreigend onweer. In de 62e minuut van de wedstrijd in het MetLife Stadium besloot de Engelse scheidsrechter Anthony Taylor de teams van het veld te halen nadat er in de omgeving onweer gehoord was.

Teun Koopmeiners en ploeggenoten Juventus negeren ongepaste opmerking Donald Trump bij bezoek Witte Huis Juventus debuteert deze week op het WK voor clubteams. Dat doet de club van de Nederlander Teun Koopmeiners in Washington, waar een bezoekje aan president Donald Trump op het programma stond.

Alles en iedereen naar binnen

Om te voorkomen dat de spelers en het publiek midden in een hevige storm terecht zouden komen, besloten de officials de wedstrijd tijdelijk te staken. Fans in het MetLife Stadium, waar volgend jaar de WK-finale plaatsvindt, kregen vervolgens de opdracht om "een schuilplaats te zoeken" in de hal. "Uw aandacht alstublieft. Voor uw veiligheid vragen we iedereen om het Seating Bowl-gebied te verlaten en in het stadion te schuilen vanwege het slechte weer in de omgeving", viel te lezen op een groot scherm

61' And we're underway again, just another half hour of game to be played in MetLife Stadium!



Watch the @FIFACWC | June 14 - July 13 | Every Game | Free | https://t.co/i0K4eUtwwb | #FIFACWC #TakeItToTheWorld #SEPAHL pic.twitter.com/soUpUl16Sj — DAZN Football (@DAZNFootball) June 19, 2025

Op het moment van de onderbreking leidde het Braziliaanse team met 2-0 tegen de Egyptenaren. Dat was tevens de eindstand, nadat het spel 45 minuten stil lag. Wessam Abou Ali scoorde in eigen doel en José Manuel López maakte de tweede treffer voor Palmeiras.

Tweede geval

Dit is overigens al de tweede keer dat zoiets gebeurt op dit WK voor clubs. Eerder werd de wedstrijd tussen Salzburg en Pachuca om dezelfde reden stilgelegd. Die wedstrijd werd na een pauze uitgespeeld en gewonnen door de Oostenrijkers (2-1).

Bizar moment op het WK voor clubs: aanvoerder valt op met zeer vreemde actie Met veel lege stoeltjes en topclubs die het opnemen tegen semi-profs is het WK voor clubs tot nu toe een vreemde gewaarwording. Op dinsdag is er weer iets tamelijk opmerkelijks gebeurd tijdens het toernooi.

Het WK voor clubs geldt als voorafje voor het wereldkampioenschap volgend jaar. Dat wordt eveneens in de Verenigde Staten gehouden rond dezelfde periode. Andere gastlanden zijn Canada en Mexico.