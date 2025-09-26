Rio Ferdinand is enorm onder de indruk van Matthijs de Ligt dit seizoen. De oud-verdediger van Manchester United noemt de Nederlander 'solide op alle vlakken' en prijst zijn kwaliteiten.

In zijn podcast Rio Ferdinand Presents vertelt het clubicoon van Manchester United dat De Ligt nu echt onomstreden is bij coach Ruben Amorim. "Hij is echt magnifiek dit seizoen. De Ligt is solide op alle vlakken. Hij heeft zichzelf in een positie gezet waardoor hij nu echt de eerste naam is die op het teamformulier terecht komt."

De 26-jarige De Ligt speelde dit seizoen in elke wedstrijd mee namens Man United. In de Premier League miste hij zelfs nog geen minuut. Vorig seizoen kampte De Ligt met een aantal forse blessures, waardoor hij veel duels miste. Dit seizoen is hij een van de drie vaste centrumverdedigers in de bekende 3-4-3 van Amorim. Luke Shaw staat regelmatig naast hem en de andere plek achterin is afwisselend voor Harry Maguire of Leny Yoro.

Waardering

De Ligt werd dit seizoen ook al genomineerd voor een belangrijke prijs bij de club. De verdediger werd genomineerd voor speler van de maand augustus, maar hij greep helaas naast de definitieve prijs. Zomeraanwinst Bryan Mbeumo, die ook goed startte, werd uitgeroepen tot speler van de maand augustus.

Start van United

Waar Mbeumo en De Ligt goed gestart zijn, kan de hele ploeg Man United niet tevreden zijn. Met twee overwinningen, een gelijkspel en twee nederlagen kende de ploeg van Amorim een van de slechtste competitiestarten aller tijden. De komende twee duels speelt United uit tegen Brentford en thuis tegen Sunderland. Daarna volgt de lastige uitwedstrijd tegen het Liverpool van Arne Slot.

Alles over Premier League

Check hier het laatste nieuws over de Premier League, bekijk ook het aankomende programma, de stand en de eerdere uitslagen en via onze speciale clubpagina's ben je altijd snel op de hoogte van de ontwikkelingen bij jouw favoriete club.