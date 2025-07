La Liga heeft het officiële speelschema voor het komende seizoen bekendgemaakt. De eerste speelronde van de Spaanse voetbalcompetitie vindt plaats in het weekend van 16 en 17 augustus, de laatste speelronde is in het weekend van 23/24 mei. Regerend kampioen FC Barcelona begint, net als aartsrivaal Real Madrid, met 'een makkie'.

Titelverdediger Barcelona begint de competitie met een uitwedstrijd tegen Mallorca, terwijl Real Madrid het in eigen huis opneemt tegen Osasuna. Atlético Madrid speelt de eerste wedstrijd uit tegen Espanyol. De eerste El Clásico van het nieuwe seizoen staat gepland voor speelronde 10, wanneer Real Madrid thuis speelt tegen Barcelona. De wedstrijd in het Santiago Bernabéu is gepland voor 26 oktober, de return in Camp Nou op 10 mei.

Madrileense derby's en Barça tegen Atletí

De Madrileense derby's tussen Real en Atlético Madrid staan gepland voor speelronde 7 en 29. Real Madrid speelt op 28 september uit in het Civitas Metropolitano, terwijl de thuiswedstrijd tegen de ploeg van Diego Simeone op 22 maart plaatsvindt. Barcelona neemt het op 11 januari thuis op tegen Atlético Madrid en speelt op 5 april uit. Het hele programma met alle wedstrijden check je hier.

WK voor clubs

Real Madrid staat eerst nog in de kwartfinales van het WK voor clubs. Het elftal van trainer Xabi Alonso won in Miami met 1-0 van Juventus. Op aangeven van Trent Alexander-Arnold kopte Gonzalo García in de 54e minuut de bal hard en overtuigend binnen.

Rentree Mbappé

Dean Huijsen had een basisplaats bij Real Madrid, waar Kylian Mbappé halverwege de tweede helft inviel voor García. De Franse aanvaller maakte daarmee zijn eerste minuten op het WK. Mbappé kon door een maag-darmontsteking niet eerder in actie komen. Oranje-international Teun Koopmeiners kwam bij Juventus in de 71e minuut in het veld. Real Madrid neemt het in de kwartfinales op tegen Borussia Dortmund of Monterrey.

