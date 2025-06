Nico Williams is één van de grote hangijzers waar de transferperiode om gaat draaien deze zomer. FC Barcelona leek lange tijd op pole position te liggen om de Spaanse buitenspeler over te nemen van Athletic Bilbao, maar de regerend kampioen staat op het punt om de toptransfer te cancelen.

De frustratie binnen de directie van FC Barcelona over de transfer van Nico Williams neemt toe. Op Camp Nou wordt steeds serieuzer overwogen om de stekker uit de deal te trekken en zich op andere doelwitten te richten, meldt Mundo Deportivo. De Catalanen hadden een mondelinge overeenkomst met de vleugelspeler, maar bij het uitwerken van de details stelde Williams eisen over garanties omtrent zijn registratie.

Doorschakelen naar andere namen

Dit kwam onverwachts en heeft de Barça-leiding woedend gemaakt, waardoor de transfer de laatste dagen stilligt. De Blaugrana onderzoeken daarom opnieuw de mogelijkheden van spelers als Luis Diaz en Marcus Rashford. De Colombiaan wordt al langer in verband gebracht met Barcelona, maar een transfer zal niet eenvoudig zijn. Díaz had een ijzersterk seizoen bij Liverpool en The Reds van trainer Arne Slot zullen hem niet zomaar laten gaan. Er wordt gespeculeerd dat Liverpool niet minder dan 70 miljoen euro zal accepteren.

Goedkopere optie

Rashford is een aanzienlijk goedkopere optie. Manchester United zou naar verluidt genoegen nemen met ongeveer 40 miljoen euro voor de inmiddels verguisde Engelsman. De aanvaller zou bovendien graag op Camp Nou spelen en mogelijk bereid zijn salaris te verlagen om te kunnen voldoen aan de minder florissante financiële situatie van de Catalaanse grootmacht. Rashford speelde het laatste halfjaar van vorig seizoen op huurbasis bij Aston Villa, waar hij weer een beetje van zijn flair terugkreeg van zijn hoogtijdagen bij jeugdclub United.

Nieuwe reorganisatie

De gevallen Engelse grootmacht wil maar weer eens een flinke reorganisatie doorvoeren in de selectie om trainer Ruben Amorim tevreden te stellen. De deur voor enkele grootverdieners en tegenvallers staat wagenwijd open, onder anderen dus voor Rashford.

