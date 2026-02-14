West Ham United heeft zaterdagmiddag de achtste finales van de FA Cup gehaald. De ploeg uit Londen had het enorm lastig tegen Burton Albion, dat in de competitie uitkomt op het derde niveau in Engeland. Niet voor het eerst de laatste weken was Crysencio Summerville de belangrijke man.

Summerville kreeg aanvankelijk rust, maar moest in de slotfase van de reguliere speeltijd invallen om een beslissing te forceren. Hij scoorde in de vijfde minuut van de eerste helft van de verlenging.

Summerville really saving Westham season. What a signing from Leeds! pic.twitter.com/iJpYe067fI — #HYFR (@bxns_hyfr) February 14, 2026

Bloedvorm

De 24-jarige aanvaller is na de winterstop in topvorm. Hij maakte zes doelpunten in zijn laatste zeven duels voor West Ham United. Hij scoorde onder meer tegen Chelsea, Tottenham Hotspur en het verrassende Sunderland. Sinds de ijzersterke vorm van Summerville gaat het ook goed met West Ham, dat in de laatste vijf Premier League-duels tien punten pakte. Hierdoor blijft de ploeg uit Londen nog wel steken op de achttiende plek, die aan het einde van het seizoen degradatie betekent, maar de strijd met onder meer Nottingham Forest blijft spannend. Het verschil tussen beide clubs is drie punten, terwijl Burnley (6 punten achterstand op West Ham) en Wolverhampton Wanderers (15 punten achterstand op West Ham) af lijken te stevenen op een seizoen in The Championship.

Nederlands elftal

De goede vorm van Summerville komt op een goed moment. Aankomende zomer staat het WK in de Verenigde Staten, Canada en Mexico op het programma. Summerville wil zich graag in de selectie voor het Nederlands elftal voor het WK spelen. Mogelijk krijgt hij eind volgende maand een kans om zich aan bondscoach Ronald Koeman te laten zien als Oranje tegen Noorwegen en Ecuador oefent. De 24-jarige linksbuiten is in de vorm van zijn leven, maar maakte nog niet zijn debuut voor het Nederlands elftal.

Oranje neemt het in de zomer op tegen Japan, Tunesië en de winnaar van de play-offs. De landen die daar nog uit kunnen komen rollen zijn Polen, Zweden, Oekraïne of Albanië. Ronald Koeman en zijn mannen zetten hun kamp op in het Amerikaanse Kansas.