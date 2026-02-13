Het Nederlands elftal kan tijdens het WK rekenen op de steun van duizenden Oranje-fans. De KNVB heeft alle beschikbare tickets voor de groepsfase verkocht. Dat betekent dat er zeker 4000 fans op de tribune zullen zitten in Dallas, Houston en Kansas City. Maar dat kunnen er nog veel meer worden.

De Oranjekoorts begint daarmee te stijgen richting de groepsfase in Amerika. Eerder liet de stad Kansas City al weten niet te kunnen wachten tot de Oranje-fans naar de stad komen waar Ronald Koeman en zijn mannen het basiskamp hebben. De Amerikanen zijn onder de indruk van de stoet die de fans van Nederland liet zien in Duitsland bij het EK in 2024.

Duizelingwekkende prijzen

4000 fans hebben via de KNVB een kaart weten te bemachtigen, maar naar schatting zullen er veel meer fans in Amerika zijn. Via de FIFA kan je namelijk ook kaarten bestellen, die zullen waarschijnlijk wel duurder zijn. De KNVB heeft gekozen voor vaste prijzen, terwijl de FIFA een 'variabele prijsstrategie' heeft, waarbij de bedragen reageren op de vraag. Dat betekent dat gewilde kaarten ontzettend duur kunnen uitvallen.

Het zal sowieso geen goedkope zomer worden voor de fans uit Nederland. De hotelprijzen zijn duizelingwekkend en ook eten en drinken in Amerika is stervensduur. De tactiek van de KNVB is dus een verzachtende factor voor de fans.

Basiskamp Oranje

Nederland zal tijdens in ieder geval de gehele groepsfase verblijven op het basiskamp in Kansas City, wat ook één van de speelsteden is voor Oranje. Het trainingscomplex is van de Kansas City Currents, een vrouwenvoetbalclub die op het hoogste niveau uitkomen. Het complex beschikt over twee uitmuntende voetbalvelden en een grote sportruimte waar genoeg plek is om te herstellen. Via deze link zijn enkele foto's te bekijken.

Voor Nederland start het toernooi op 14 juni in Dallas tegen Japan. Op zaterdag 20 juni staat in Houston het groepsduel met de winnaar van de play-offs op de agenda en de laatste groepswedstrijd in Kansas City wordt op 25 juni gespeeld, waar Oranje het opneemt tegen Tunesië in het Kansas City Stadium.

Alles over het WK voetbal

Check hier het laatste nieuws over het WK voetbal, bekijk ook het aankomende programma, de poules en via onze speciale landenpagina's ben je altijd snel op de hoogte van de ontwikkelingen bij jouw favoriete land, met natuurlijk Nederland uitgelicht.