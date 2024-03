Manchester City heeft ook thuis geen kind aan FC Kopenhagen en plaatst zich voor kwartfinales Champions League

Manchester City heeft zich heel gemakkelijk geplaatst voor de kwartfinales van de Champions League. De ploeg van Pep Guardiola won drie weken geleden al met 3-1 uit bij FC Kopenhagen en woensdag won het thuis met dezelfde cijfers.

Niemand hield meer rekening met een stunt van de Denen na de zege van City in de heenwedstrijd. Guardiola koos er dan ook voor om een aantal spelers rust te geven in aanloop naar de topper in de Premier League tegen Liverpool van komend weekend. Nathan Aké, Kevin de Bruyne en Phil Foden kregen rust. Ook zonder dit drietal had City geen kind aan Kopenhagen, dat in de groepsfase nog het Manchester United van Erik ten Hag had uitgeschakeld.

Pak slaag dreigt

De ploeg uit Manchester stond al binnen tien minuten op 2-0 en dus zal Kopenhagen zich even zorgen hebben gemaakt dat het geen gigantisch pak slaag ging worden. Manuel Akanji werkte eerst een corner simpel binnen en daarna ging doelman Kamil Grabara gruwelijk in de fout. De Poolse keeper had misschien last van zijn 'Batman'-masker, want hij liet een bal zo door zijn handen glippen. Tekst gaat verder onder de video.

Noorse doelpunten

De thuisploeg vond het daarna wel prima en de Denen wilden vooral geen risico nemen om tegen een grote nederlaag aan te lopen. Het zorgde ervoor dat beide teams het publiek in het Etihad niet echt vermaakten. Alleen de tv-kijkers in Noorwegen zullen nog even zijn opgesprongen. Mohamed Elyounoussi schoot de 2-1 binnen en wie anders dan Erling Haaland zorgde nog voor een derde goal van Manchester City. Tekst gaat verder onder de video.

Titelverdediger door

City plaatst zich daarmee dus voor de laatste acht in de Champions League. De ploeg van Guardiola won vorig seizoen voor het eerst in de clubhistorie het toernooi. Real Madrid, Bayern München en Paris Saint-Germain plaatsten zich daar ook al voor. Volgende week kan ook PSV de kwartfinales halen. Dan moet het uit bij Borussia Dortmund zien te winnen na het gelijkspel in Eindhoven.