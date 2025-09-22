Het FC Barcelona van Frenkie de Jong won zondagavond met liefst 3-0 van Getafe. Nieuwe aanwinst Marcus Rashford moest van trainer Hansi Flick op de bank plaatsnemen, door een fout van de Engelsman die hij bij Manchester United ook weleens maakte.

FC Barcelona speelde slechts drie dagen geleden een fysiek zware uitwedstrijd tegen Newcastle United in Engeland. Dankzij twee goals van Marcus Rashford sleepte de ploeg een gouden overwinning uit het vuur. Toch weerhield dit de Catalanen er niet van om ook in de vijfde speelronde van La Liga te schitteren.

Barcelona boekten een vrij eenvoudige 3-0 overwinning op de gasten uit de Madrileense voorstad. Vooral Ferran Torres was de grote man. Met doelpunten in de 15e en 34e minuut besliste hij de wedstrijd al in de eerste helft. De jonge Spanjaard is uitstekend aan het seizoen begonnen, met maar liefst vier competitiedoelpunten. Ook scoorde hij al in de WK-kwalificatiewedstrijd van Spanje tegen Turkije. Dani Olmo zette in de 63e minuut de puntjes op de i, na een bijzonder slimme assist van invaller Rashford.

Rashford onder vuur

Hoewel Rashford in de eerdergenoemde clash met Newcastle beide doelpunten maakte en Barcelona zo de volle buit uit Engeland bezorgde, begon hij de wedstrijd tegen Getafe op de bank. De reden? Hij kwam te laat op de training voorafgaand aan de wedstrijd. Trainer Flick tolereert geen ongedisciplineerd gedrag en nalatigheid.

Barcelona heeft de competitiewedstrijd na de Champions League uitstekend overleefd. De ploeg blijft in het spoor van Real Madrid, dat twee punten voorsprong heeft.

Wat Getafe betreft, zij leden vanavond in Barcelona hun tweede nederlaag van het seizoen (de eerste was tegen Valencia in de derde speelronde). Met negen punten bezetten ze een solide achtste plaats.

