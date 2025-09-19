FC Barcelona heeft opnieuw een flinke dreun te verwerken gekregen. La Liga maakte vrijdag de salarislimieten voor het seizoen 2025-2026 bekend en voor de Catalanen pakt dat dramatisch uit.

Het plafond gaat met maar liefst 25 procent omlaag, waardoor de club nog maar 351 miljoen euro te besteden heeft. Dat is een groot verschil met de eerste transferperiode van 2025, toen de regerend kampioen nog een maximum van 463 miljoen had voor de salarissen van spelers, technische staf en andere direct betrokkenen bij de Catalaanse club.

Naast deze forse beperking kreeg Barcelona in de winterse transferperiode van 2023-2024 ook al te maken met een aankooplimiet van 204 miljoen euro. “De economische situatie leek stap voor stap te verbeteren, maar nu is er opnieuw sprake van een terugval. Een terugkeer naar Camp Nou moet de beslissende impuls geven om de club weer relatief gezond te maken", zo schrijft de Spaanse krant MARCA over de situatie.

Andere clubs

Real Madrid beschikt, zoals zo vaak, over het hoogste budget: het salarisplafond bedraagt dit seizoen 761 miljoen euro, iets meer dan de 754 miljoen van vorig jaar.

Atlético Madrid blijft de nummer drie van La Liga en ziet zijn salarisplafond stijgen van 314 miljoen euro in de winterse transferperiode van 2025 naar 326 miljoen euro – een groei van bijna vier procent.

Bizarre sprong

Opvallend is ook de situatie bij Sevilla. Waar de Andalusiërs eerder nog met een schamele limiet van slechts 684.000 euro moesten werken, ziet het er nu een stuk rooskleuriger uit. Met een budget van 20 miljoen euro kan de club eindelijk weer ademhalen.

