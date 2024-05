Marino Pusic maakt Shakhtar Donetsk kampioen en kan nog dubbel pakken

Shakhtar Donetsk is zaterdag de kampioen van Oekraïne geworden. De Bosnisch-Kroatische trainer Marino Pusic, die ook over een Nederlands paspoort beschikt, leidde de club naar de derde titel op rij en de vijftiende in totaal. Zelf is hij er sinds oktober 2023 bij in de Oost-Oekraïense stad Donetsk.

In een spannende pot tegen nummer twee Dinamo Kiev sloeg Shakhtar Donetsk als een echte kampioen toe: 1-0. Met nog twee speelronden te gaan in de competitie is het gat nu zeven punten. Georgiy Sudakov was de matchwinnaar en Ex-Ajacied Lassina Traoré viel een half uurtje in bij de kampioen.

Feyenoord

Dit seizoen begon Pusic nog als assistent van trainer Arne Slot bij Feyenoord. Hij voelde echter de drang om op eigen benen te staan. En alhoewel het vanwege de oorlog niet zo aantrekkelijk lijkt om in Oekraïne aan de slag te gaan, greep hij het aanbod met beide handen aan. De club speelt zijn thuiswedstrijden vanwege de veiligheidssituatie trouwens in Lviv.

Liverpool

Slot lijkt na dit seizoen te vertrekken bij Feyenoord, vermoedelijk naar Liverpool. Pusic wordt in praatprogramma's over voetbal regelmatig genoemd als een serieuze kandidaat om Slot op te volgen in Rotterdam. Als we transferkenner Fabrizio Romano moeten geloven, heeft Pusic wel heel erg goede papieren: volgens de Italiaan is hij nu twee seizoenen achter elkaar landskampioen geworden. Romano tweet namelijk dat Pusic in 2023 kampioen werd met FC Twente. Dat klopt dus niet.

De dubbel

Maar de in Mostar (Joegoslavië) geboren trainer krijgt al snel een kans om zijn cv nog mooier te maken. Woensdag speelt Shakhtar de bekerfinale tegen Vorskla Poltava. Daarna met de dubbel naar Feyenoord?