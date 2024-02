Duel Shakhtar Donetsk gaat na luchtalarm 'gewoon' door

De laatste wedstrijd van het Oekraïnse Shakhtar Donetsk in de nationale competitie was op 8 december vorig jaar. Deze maandag zou daar verandering in komen. Het leef even mis te gaan vanwege een luchtalarm, maar het duel kan nu toch doorgang vinden.

Shakhtar, waar oud-assistent van Arne Slot Marino Pusic hoofdtrainer is, zou gaan aantreden tegen Oleksandriya. Voor het eerst in meer dan drie maanden zou de ploeg uit Donetsk weer spelen in de Oekraïnse competitie.

Luchtalarm

Een luchtalarm in Kirovohrad Oblast zorgt ervoor dat de ploegen dekking moeten zoeken en dat de wedstrijd niet door kan gaan. Althans, dat was het verhaal. Anderhalf uur later komt naar buiten dat de teams toch tegen elkaar zullen spelen.

The team are in the shelter during air raid alert in Ukraine.



It is today’s reality that our country faces every day.



Oleksandriia 🆚 Shakhtar match in the UPL has been postponed.#Shakhtar #OleksandriiaShakhtar pic.twitter.com/enCXhV7Zul — FC SHAKHTAR ENGLISH (@FCShakhtar_eng) February 26, 2024

🟢 All clear in Kirovohrad Oblast 🟢



Oleksandriia 🆚 Shakhtar match in the UPL kicks off approximately at 14:40 (13:40 CET).#Shakhtar #OleksandriiaShakhtar — FC SHAKHTAR ENGLISH (@FCShakhtar_eng) February 26, 2024

Europees

Shakhtar speelde dit seizoen in de groepsfase van de Champions League. In een poule met FC Barcelona, FC Porto en Royal Antwerp werden zij derde. Hierdoor kwamen zij in de tussenronde van de Europa League terecht. Hierin was Olympique Marseille over twee duels te sterk.