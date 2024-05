Marino Pusic mag opnieuw feestvieren: Shakhtar Donetsk wint ook de beker in Oekraïne

Marino Pusic heeft met Shakhtar Donetsk de dubbel in Oekraïne gewonnen. De coach pakte vier dagen geleden al de landstitel met zijn team. De voormalig assistent van Feyenoord is pas zeven maanden trainer van de Oekraïense club.

Pusic zag zijn ploeg woensdag met 2-1 winnen van Vorskla Poltava, dat in de competitie op de elfde plaats staat. Yukhym Konoplya en Danylo Sikan waren trefzeker voor Shakhtar. Mykola Kovtalyuk deed vijf minuten voor tijd nog wat terug, maar een gelijkmaker zat er niet meer in voor Vorskla.

Shakhtar pakte afgelopen zaterdag al de landstitel door in een rechtstreeks duel af te rekenen met naaste concurrent Dynamo Kyiv. Met nog twee duels te spelen heeft de ploeg van Pusic een voorsprong van even punten en zijn ze dus niet meer te achterhalen.

Pusic is sinds oktober 2023 trainer van Shakhtar Donetsk. In een van zijn eerste wedstrijden wist hij al in de Champions League van FC Barcelona te winnen en nu sluit hij het seizoen dus af met twee prijzen.

Assistent van Slot

De coach begon het seizoen nog als assistent van Arne Slot bij Feyenoord. Hij wilde echter op eigen benen staan en besloot om in Oekraïne aan de slag te gaan. Ondanks de oorlog die daar al twee jaar bezig is. De club van Pusic speelt dan ook al jaren de thuisduels in Lviv, want in de regio Donetsk zijn al lange tijd gevechten gaande.



Terugkeer naar Feyenoord?

Pusic wordt ook genoemd als mogelijke nieuwe trainer van Feyenoord. Slot lijkt namelijk te gaan vertrekken naar Liverpool en dus moeten de Rotterdammers op zoek naar een nieuwe coach. Aangezien Pusic jarenlang onder Slot heeft gewerkt en onderdeel was van de staf toen vorig jaar het landskampioenschap werd gewonnen, is zijn naam al meerdere keren gevallen.