Marokko droomt van een sensationele bondscoach voor het WK voetbal. Walid Regragui (52), de huidige leider van de nationale ploeg, staat volgens geruchten op het punt om Marokko te verlaten. De voetbalbond zal zijn vertrek pas bekendmaken als er een ideale opvolger is en dat is niet zomaar iemand: Xavi Hernández (46) is volgens Spaanse bronnen de topfavoriet.

De voormalig trainer van FC Barcelona zit al anderhalf jaar zonder club, sinds zijn vertrek bij de Catalaanse grootmacht na het winnen van La Liga en de Spaanse Supercup. De Marokkaanse voetbalbond is ervan overtuigd dat hij dé toptrainer is om de nationale ploeg te leiden op het WK 2026 in Canada, de VS en Mexico.

Op WK tegen Brazilië, Schotland en Haïti

Daar wordt van Marokko verwacht dat ze het spectaculaire resultaat van Qatar 2022, waar ze vierde werden na een nederlaag tegen Kroatië (2-1) in de strijd om de derde plaats, herhalen. Marokko zal op het WK in een groep spelen tegen Brazilië, Schotland en Haïti.

Cruciale onderhandelingen en Xavi's principe

Om dit plan te realiseren, moet eerst het vertrek van Walid Regragui officieel worden bevestigd. Hij zou zwaar aangeslagen zijn door de nederlaag tegen Senegal na verlenging (1-0) in de finale van de Afrika Cup. Regragui is sinds augustus 2022 bondscoach van Marokko en behaalde in 49 wedstrijden 36 overwinningen, acht gelijke spelen en vijf nederlagen.

Vertrek Regragui

Na het vertrek van Regragui zouden de onderhandelingen met Xavi moeten volgen, die volgens Marca ingewikkeld kunnen zijn. De Spaanse toptrainer staat er namelijk om bekend dat hij niet graag projecten midden in een cyclus overneemt, maar ze liever vanaf nul begint. Aangezien het WK nog maar vier maanden verwijderd is en de verwachtingen torenhoog zijn, valt het nog te bezien of Xavi een uitzondering zal maken.

De legendarische middenvelder van Barcelona en Spanje coachte eerder Al-Sadd en FC Barcelona. Met de Catalaanse club behaalde hij tussen 2021 en 2024 91 overwinningen, 23 gelijke spelen en 29 nederlagen, en won hij twee prijzen.