In Sportnieuws.nl De Maaskantine spreekt Robert Maaskant met oud-doelman Khalid Sinouh. De oud-technisch directeur bespreekt met Maaskant de aantrekkingskracht van het Marrokaanse nationale elftal ten opzichte van de KNVB. Hij vindt dat Marokko een serieuze concurrent van het Nederlands elftal is. "Dat blijft gewoon aantrekkelijk."

Het zijn twee landen die elkaar mogelijk treffen op het WK, maar ook twee landen die nauw met elkaar verbonden zijn. Nederland en Marokko. Khalid Sinouh, opgegroeid in Nederland in een Marokkaans gezin, keepte veel duels in de Eredivisie maar koos er wel voor om uit te komen voor het Marokkaans elftal.

Marokko of Nederland

Het is een keuze die steeds meer spelers in Nederland maken. Voorheen wilden veel spelers toch eerst nog voor de kansen gaan bij Oranje, maar steeds vaker kiezen ze ook voor de Leeuwen van de Atlas. Spelers als Ismael Saibari en Anass Salah-Eddine zijn daar goede voorbeelden van. Sinouh denkt dat dit een trend is die voorlopig zal blijven, mede door de kwaliteit van het Marokkaanse elftal, dat op een haar na de Afrika Cup-finale verloor.

"Ze zijn heel erg op de goede weg en ik denk dat het steeds aantrekkelijker is voor Marokkaans-Nederlandse spelers om voor Marokko te kiezen", vertelt hij in Sportnieuws.nl De Maaskantine. "Het is echt een concurrent voor de KNVB, het Nederlands elftal", vertelt Sinouh.

Zou hij spelers dan ook sneller aanraden om voor Marokko te kiezen? "Dat niet. Ik zou altijd zeggen dat ze hun gevoel moeten volgen. Daar moet je altijd bij beginnen. Dus als jij voor het Nederlands elftal kiest, is dat jouw keuze. Maar mijn voorkeur gaat uit naar Marokko."

Witte wereld

Sinouh mag dan wel geboren zijn in Amsterdam, maar hij voelt zich ook sterk verbonden met Marokko. "Mijn ouders zijn Marokkaans, mijn hele familie is dat, mijn vrienden ook, dus veel om mij heen is Marokkaans. Ik hou van het eten, de cultuur en de religie. Ik ben in Nederland opgegroeid, dus ik hou ook van dit land, maar je hebt hier wel te maken met een bepaalde verrechtsing, die in heel Europa zichtbaar is.”

Het is iets waar Sinouh in zijn actieve carrière geen last van had, maar later wel. "De kleedkamer is divers, dus daar ging alles goed. En dat vind ik wel het frappante, daar zit het grootste verschil. Toen ik klaar was met mijn carrière moest ik wat anders gaan doen en ging ik kijken wat goed bij mij paste. Ik heb veel dingen uitgeprobeerd, maar ik merk dat je dan met een hele witte wereld te maken krijgt. Helemaal als het gaat om posities op bestuurlijk niveau.”

Op zoek naar Marokkaanse trainers

Maar ook in de voetballerij zou hij graag meer vertegenwoordiging zien. "Als we kijken naar trainers... Je gaat me niet vertellen dat er geen Marokkaanse trainers of Surinaamse trainers zijn die hoofdtrainer kunnen worden. Die zijn er in mijn optiek wel, maar de vraag is of je een kans krijgt."

Sinouh hoopt dat er binnenkort Marokkaanse hoofdtrainers komen in Nederland. Hij noemt twee jongens die in zijn beleving daar perfect voor zouden zijn: Nourdin Boukhari en Said Bakkati. De een is werkzaam als assistent bij Almere City, de ander bij Sparta Rotterdam. "Of ze het willen is een tweede. Maar ik denk: heeft een andere trainer dan wel die ambitie? Soms krijg je de positie toegereikt en rol je erin. In mijn optiek gebeurt dat vaak, en dat betekent niet altijd dat iemand er klaar voor is."

Beluister Sportnieuws De Maaskantine

In de nieuwe aflevering van Sportnieuws.nl De Maaskantine ontvangt Robert Maaskant oud-keeper Khalid Sinouh. Hij maakte veel mee in zijn carrière en werkte met legendarische trainers zoals Foppe de Haan en Louis van Gaal. Na zijn actieve carrière werd hij makelaar, technisch directeur en nu heeft hij een eigen keepersschool.

Sinouh vertelt openhartig over diversiteit in de voetballerij, of vooral de afwezigheid daarvan, en vertelt hoe hij leerde leven in dit harde wereldje. Hij vertelt openhartig over de problemen die hij bij Curaçao had en deelt tal van mooie anekdotes uit zijn carrière.