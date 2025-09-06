Marokko heeft zich vrijdagavond gekwalificeerd voor het WK voetbal van volgend jaar. De ploeg van bondscoach Walid Regragui won met 5-0 van Niger in de kwalificaties.

Daarmee plaatst de Marokkaanse ploeg zich als eerste Afrikaanse land voor het eindtoernooi. Marokko kan door de zege niet meer worden ingehaald in groep E van het Afrikaanse kwalificatietoernooi. In dezelfde groep speelde Tanzania met 1-1 gelijk tegen Congo.

Eredivisionisten

Marokko heeft de zege onder andere te danken aan PSV'er Ismael Saibari. Hij opende de score en maakte ook de tweede treffer. Daarna scoorden Ayoub El Kaabi, Hamza Igamane en Azzedine Ounahi nog. De in Huizen geboren Sofyan Amrabat had een basisplaats. Souffian El Karouani van FC Utrecht viel in de tweede helft in.

Mohamed Ihattaren

Ook Fortuna Sittard-speler Mohamed Ihattaren maakt de keuze om voor het Marokkaanse elftal te spelen. Hij werd echter niet in de selectie van bondscoach Walid Regragui opgenomen.

Ronald Koeman vindt het niet erg dat Mohamed Ihattaren niet meer voor het Nederlands elftal wil uitkomen. De bondscoach gaf daar zijn mening over op de persconferentie: "Als hij dat zo voelt, moet hij dat doen."

Koeman zorgde er jaren geleden voor dat Ihattaren voor Oranje zou kiezen. De inmiddels 23-jarige middenvelder zat ook een keer bij de selectie, maar debuteerde nooit. "Op dat moment was hij een groot talent. Kwam bij PSV in het eerste elftal, dat was toekomst Nederlands elftal. Daarom ben ik toen ook in gesprek gegaan met zijn familie."

Nederland

Nederland speelde donderdag in de WK-kwalificatie gelijk tegen Polen. Oranje leidt na dat duel in poule G met 7 punten. Polen en Finland hebben ook 7 punten, maar hebben een duel meer gespeeld. Nederland heeft een veel beter doelsaldo dan de grootste concurrenten voor de winst van de poule. Nederland speelt zondag een uitduel met Litouwen, dat donderdag gelijkspeelde tegen Malta (1-1).

Alles over WK-kwalificatie

Check hier het laatste nieuws over de WK-kwalificatie in Europa, bekijk ook het aankomende programma, de standen en de eerdere uitslagen en via onze speciale landenpagina's ben je altijd snel op de hoogte van de ontwikkelingen bij jouw favoriete land, met natuurlijk Nederland uitgelicht.