Maurice Steijn voert oriënterend gesprek bij SC Heerenveen

SC Heerenveen heeft gesproken met Maurice Steijn, meldt Leeuwarder Courant. De club uit Friesland is op zoek naar een eventuele opvolger voor Kees van Wonderen.

Algemeen directeur Ferry de Haan bevestigt dat er een oriënterend gesprek heeft plaatsgevonden. “We hebben inderdaad een kennismaking gehad. We wilden weten hoe hij naar voetbal en naar Heerenveen kijkt. En omgekeerd was Maurice ook geïnteresseerd in ons verhaal. Dat was een prima gesprek.”

Naast de naam van Steijn, die dit seizoen werd ontslagen bij Ajax, gaat ook de naam van John van den Brom rond. Maar ook een verlenging van het contract van Van Wonderen wordt niet uitgesloten, laat De Haan weten aan Leeuwarder Courant. “We praten met trainers en ook met Van Wonderen. Het is te voorbarig om te zeggen dat hij niet gaat verlengen, er wordt snel een knoop doorgehakt. Dat gaat geen maanden meer duren.”