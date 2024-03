Kan Maurice Steijn na zijn uitspraak nog naar Heerenveen? 'Zo ordinair en onbeschoft'

Maurice Steijn werd afgelopen week gespot in een hotel in Wolvega, waar hij met SC Heerenveen sprak over een eventuele functie voor volgend seizoen. Aan tafel bij Studio Voetbal weten ze niet of dat het beste idee is voor de bij Ajax ontslagen trainer.

De stelling van de uitzending was: Heerenveen moet Steijn aanstellen als nieuwe trainer. De uitkomst daarop was ongeveer fifty-fifty en dat was ook terug te zien aan tafel bij het voetbalprogramma. Verslaggever Maarten Stekelenburg en Rafael van der Vaart waren het niet met elkaar eens.

Stekelenburg vindt dat Ferry de Haan, algemeen directeur van de Friese club, het gesprek had moeten afbellen na het optreden van Steijn bij Rondo. Daar sprak de trainer over zijn tijd bij Ajax en gaf hij een flinke trap na aan de sportpsycholoog van Almere City. "Dat wijf van Almere", quote Stekelenburg Steijn. "Ik zou niet met zo iemand gaan praten over een functie binnen je club. Hij heeft inderdaad laten zien op dat niveau een prima trainer te zijn, maar ik vond dat zo ordinair en onbeschoft."

Maurice Steijn laat zich gaan over veelbesproken sportpsycholoog: 'Dat wijf van Almere...' De periode van Maurice Steijn bij Ajax was geen succes en een van de pijnlijkste momenten was de kritiek van Annemieke Zijerveld, de sportpsycholoog van Almere City. Zij maakte gehakt van de leiderschapskwaliteiten van Steijn. De uitspraken waren opvallend aangezien zij een jaar eerder nog met Hedwiges Maduro, de assistent van Steijn, werkte. Het leek erop dat Maduro haar had ingefluisterd.

Van der Vaart verdedigt Steijn

Van der Vaart koos juist de kant van Steijn. "Als iemand toch zo over jou praat alsof je er geen reet van kan. We mogen toch eerlijk zijn?", vraagt de oud-Ajacied zich hardop af. "Hij had beter 'die vrouw' kunnen zeggen, maar ik zie jou heel vaak interviews doen. Dan denk ik soms dat je beter thuis had kunnen blijven. Nu zegt iemand tenminste wat. Maar eigenlijk had hij er niet moeten gaan zitten."

Ruzie

De strijd tussen Steijn en de sportpsychologe in de technische staf van Almere City begon nadat zei op de radio fikse kritiek had gegeven aan de toenmalig trainer van Ajax. Zij stelde dat Steijn de kleedkamer niet in controle had en 'zwak leiderschap' toonde. Dat zat Steijn blijkbaar nog altijd dwars tijdens zijn optreden bij Rondo, toen hij haar 'dat wijf van Almere' noemde.