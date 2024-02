Mauro Icardi schiet Galatasaray naar overwinning in Europa League-duel vol met rode kaarten

Feyenoord heeft in eigen huis met 1-1 gelijk gespeeld tegen AS Roma in tussenronde van de Europa League. Vlak voor rust scoorde Igor Paixão de Rotterdamse goal, waar in de tweede helft Romelu Lukaku deze goal onschadelijk maakte. Een makke tweede helft had nog maar weinig kansen in petto, waardoor de return in Rome met een gelijke stand gestart zal worden.