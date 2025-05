Medelijden met onfortuinlijke Frenkie de Jong: 'Het is de tweede keer voor hem'

De Nederlandse topvoetballer Frenkie de Jong stond op het randje van zijn eerste Champions League-finale. Opnieuw. Dit keer ging het mis met FC Barcelona na een werkelijk krankzinnig tweeluik met Inter. Het deed Thierry Henry denken aan een andere gevoelige nederlaag voor De Jong.

"Ik zit ook nog steeds met de halve finale van Ajax, dus ik denk dat het altijd wel zal blijven", jammerde De Jong voor de camera van Ziggo Sport. In 2019 stond de middenvelder met Ajax op de rempel van de Champions League-finale, maar maakte Tottenham Hotspur in Amsterdam in de 96ste minuut de winnende treffer.

De aanvoerder van de Catalanen was vooral "heel erg teleurgesteld" na de 4-3-nederlaag na verlenging tegen Internazionale in de tweede halve finale. "Het voelt voor ons oneerlijk, maar ik bekijk het vanaf onze kant. Ik had het gevoel dat we zeker de tweede helft sterker waren. We maken de 3-2 net voor tijd, alleen krijgen we dan die laatste goal nog tegen. Ik denk dat we ons over twee dagen of zo vast wel oprichten", zei De Jong.

Medelijden met De Jong

Dit keer was het de 93ste minuut waarin De Jong een tegengoal moest slikken. Het was Henry bij CBS Sports Golazo die aandacht had voor de pech van de Nederlander. "Ik dacht aan Frenkie de Jong. Volgens mij was hij onderdeel van dat Ajax-team dat van Tottenham Hotspur verloor. Dat van Lucas Moura. Dus dat is de tweede keer voor hem", herhaalde de Fransman.

"Het is de tweede keer dat Frenkie de Jong dat moet zien en voelen. Ik was er kapot van dat Tottenham die avond doorging", aldus de Arsenal-legende. "Als je Frenkie de Jong bent in die situatie, is het je twee keer overkomen."

Hoofdrol voor Dumfries

Waar De Jong strandde in de halve finales van de Champions League, gingen Denzel Dumfries en Stefan de Vrij voor de tweede keer in drie jaar tijd naar de finale. Met name de rechtsback had een belangrijke rol over twee duels. Dumfries was bij vijf van de zeven doelpunten die Inter maakte tegen Barcelona betrokken.

