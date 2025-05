Denzel Dumfries gaat feestje vieren na bizarre Champions League-avond met Inter: 'Lekker borreltje in het stadion'

Denzel Dumfries heeft met zijn team Internazionale de finale van de Champions League bereikt. Na een waanzinnige ontknoping in de halve eindstrijd tegen FC Barcelona trokken de Italianen aan het langste eind. "Vanavond gaan we het wel vieren hoor."

Na een spectaculaire 3-3 in het heenduel, zorgden Inter en Barça ook in de return in San Siro weer voor veel sensatie. De thuisploeg kwam 2-0-voor, waarna de Spanjaarden het volledig omdraaiden: 2-3. Vervolgens maakte Inter gelijk in de blessuretijd en werd het verlenging. Daarin maakte Davide Frattesi de beslissende 4-3.

Zwaar duel

Met 'trots' en een 'lekker gevoel' verscheen Dumfries na afloop voor de camera van Ziggo Sport. Hij vervulde een heldenrol en was in het tweeluik betrokken bij 5 goals. Inter moest tot het eind vechten voor de overwinning. "Het kwam echt uit mijn tenen vandaag."

"Ik had het wel zwaar", bekent de Nederlander. "Mensen weten dat ik altijd door ga, maar dit was wel zwaar. Maar ik ben nu trots. Dit is geweldig."

Borreltje

Het team laat deze mijlpaal dan ook niet zomaar voorbij gaan. "Vanavond gaan we het wel vieren hoor", zegt de 29-jarige verdediger. "Af en toe moet je genieten van een overwinning. En daarna er weer tegenaan." Hij zal het niet al te bont maken. "Lekker een borreltje in het stadion en dan rustig naar bed", aldus Dumfries.

Finale

Daarna gaat de focus op de finale. "Hopelijk staan we daar met de cup." De winnaar zal op 31 mei in München gekroond worden. Inter neemt het dan op tegen Paris Saint-Germain of Arsenal. Zij strijden woensdagavond op een plek in de eindstrijd. In het heenduel werd het 0-1 in het voordeel van PSG.

