Memphis Depay was donderdagnacht de grote held bij Corinthians met zijn doelpunt in de derby tegen Sao Paulo. Na die goal besloot de Nederlander echter op een manier te juichen die nogal wat wenkbrauwen doet fronsen in Brazilië.

Memphis begon na twee wedstrijden bij Oranje op de bank in zijn eerste wedstrijd voor Corinthians na de interlandperiode. Volgens zijn trainer was dit omdat de spits met fysieke mankementen terug was gekeerd uit Nederland, waardoor hij maar kort kon spelen. Na een uur voetballen mocht Memphis invallen en dat zorgde direct voor meer gevaar van Corinthians, maar het bleef lange tijd 1-1 staan.

Na 84 minuten voetballen was het Memphis die na een heerlijke panna met een hard schot de 2-1 maakte. Het stadion ontplofte, maar de spits besloot op een aparte manier te juichen. Memphis maakte het 'praatjesgebaar' waarmee een speler vaak doelt op te veel kritiek aan zijn adres. Vervolgens tikte de spits nog op zijn borst om duidelijk te maken dat het om hem ging en schoot hij de bal weg.

GOL DE CRAQUE! CANETAÇA no Sabino e chute forte pra marcar. SENHORAS E SENHORES: MEMPHIS DEPAY



Redenen achter de manier van juichen

In Braziliaanse media wordt al afgevraagd waarom Memphis op deze manier besloot te juichen. Het zou te maken kunnen hebben met de controverse rondom zijn woning. De clubleiding van Corinthians zou Memphis met klem hebben verzocht om zijn woning in een luxe hotel om te ruilen voor een goedkopere variant. De spits wilde eerst niet meer in dit voorstel, maar later leek hij toch overstag te gaan. De eerdere afwijzing kwam Memphis op veel kritiek te staan van de fans.

De band tussen de supporters van Corinthians en Memphis is sowieso nogal wisselend te noemen. Zo werd in juli het trainingscomplex van de club beklad met beledigende teksten over de clubeigenaren en de spits. De reden hierachter is een muzieknummer van de spits waarin hij het heeft over Corinthians-icoon Neto. De woorden die Memphis voor de oud-voetballer had werden niet in dank afgenomen door de fan. "Neto is een icoon, Memphis niet", stond onder andere als tekst op het trainingscomplex.