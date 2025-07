Memphis Depay heeft kwaad bloed gezet bij de supporters van Corinthians. De 32-jarige Oranje-international beleeft niet zijn beste periode en is ook buiten het veld niet vies van enig controverse. Het zorgde ervoor dat fans de muur op het trainingscomplex bekladden.

Waar Depay ooit zo geliefd was door zijn keuze om voor Corinthians te gaan voetballen, is hij nu persona non grata. Dat heeft deels te maken met zijn slechte spel, maar vooral door zijn acties buiten het veld. Zo haalde hij in een rapnummer uit naar een clublegende van Corinthians en vocht hij met het bestuur om openstaand salaris.

Onrust rond Depay

Allereerst het sportieve. Corinthians zit in de grijze middenmoot van de Braziliaanse Série A en onlangs tegen São Paulo werd de Nederlandse aanvaller in de rust gewisseld. Depay nam daarna niet meer plaats op de reservebank, maar was al snel gevlogen.

Dan buiten de lijnen. Depay kwam in het nieuws omdat hij weigerde te trainen. De Nederlander had nog zo'n 900.000 euro tegoed van de club en gedacht werd dat hij een statement wilde maken. Daarmee haalde hij de woede van clubbestuurder Roberto Soldado op de hals. "Onacceptabel. In een instituut zo groot als Corinthians is een houding als deze onaanvaardbaar. Dat accepteren we nooit", reageerde Soldado furieus.

Bekladde muren

Maar ook de fans zijn niet blij. 'Depay, je bent helemaal geen idool', valt te lezen op het spandoek dat is opgehangen bij de club. Ook is er een verwijzing naar de kampioenschappen die onder clubicoon Neto, met wie Depay openlijk ruziede, te zien. Ook staat er 'Het is over met Depay' en 'Salaris op tijd, voetbal laat'.

Assim amanheceu o muro do Parque São Jorge:



“Depay, de ídolo você não tem nada.”



In zijn laatste rapnummer São Paulo Freestyle deelde Memphis een sneer uit naar Neto. Die was op zijn beurt ook niet al te aardig voor Depay. " Memphis komt hier om muziek te maken, poker te spelen. Of komt hij om te voetballen?", vroeg hij zich hardop af.

Zijn cijfers liegen er niet om in topduels. Depay speelde in totaal elf keer tegen Palmeiras, São Paulo en Santos, daarin scoorde hij niet.