Memphis Depay heeft een gouden plaat ontvangen voor de muziek die hij maakte in samenwerking met een Braziliaanse artiest. De spits maakte het nummer Falando com as Favelas en noemt de gouden plaat voor dat lied pas 'het begin'.

De spits maakte begin dit jaar het nummer Falando com as Favelas samen met de Braziliaanse artiesten André Nine en MC Hariel. Het lied werd gemaakt voor de mensen in de favela's, de Braziliaanse sloppenwijken die ook in Sao Paulo te vinden zijn. De videoclip werd geschoten in het Ghanese Accra. De hoofdstad van het land waar Memphis al regelmatig naar toe ging voor liefdadigheidswerk en het helpen van de mensen daar. De clip en het nummer hebben nu negentien miljoen streams gehaald en daarom kregen de mannen een gouden plaat.

'Dit is pas het begin'

Op zijn Instagram plaatst Memphis een story met de gouden plaat en daarin feliciteert hij eerst zijn collega-artiesten met het behalen van de mijlpaal. Bovendien doet hij een belofte. "Dit is pas het begin, maar voor elke stap naar grootheid moet ik dankbaar zijn. Dank je wel ook aan MC Hariel. Sinds ik hier in Brazilië aan ben gekomen, heb jij me liefde laten zien en voelde het direct als familie aan. Ze zijn niet klaar voor wat er aan zit te komen!''

Memphis staat al jaren bekend om zijn muziekcarrière naast zijn voetballoopbaan. Zo was de voetballer al eens te zien bij het bekende hiphop-platform 101 Barz en bracht hij meerdere singles uit met onder andere collega-artiest Lusho. Naast Memphis Depay zijn er meerdere Nederlandse voetballers die bekendstaan om hun muziek buiten het voetbal. Ook Noa Lang (Napoli) en Steven Bergwijn (Al Ittihad) brachten al eens nummers uit.

Voetballoopbaan

Naast de muziek wordt Memphis natuurlijk vooral betaald voor zijn vorm op het voetbalveld. Dit seizoen staat hij op zes doelpunten en drie assists in 22 competitiewedstrijden. Memphis zijn contract loopt tot 31 december 2026 en dus wordt er langzaamaan al gesproken over een mogelijke verlenging. De clubleiding van Corinthians vertelde in de Braziliaanse media dat er pas gesproken wordt over een verlenging als het contract van de 31-jarige spits afloopt.

