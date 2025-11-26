Memphis Depay is een opvallende verschijning en maakt de tongen los in Brazilië als voetballer. In Nederland laat hij nog altijd zien dé spits van Oranje te zijn, maar nu komt hij ook weer met nieuwe muziek. Daarin haalt hij uit naar een Nederlandse rapper die hem laatst disste in zijn show Rookworst, een hiphop-podcast met Rotjoch. "Met de leeftijd blijven ze niet puur", zegt hij in zijn nieuwe track, waarvan de titel nog niet bekend is.

Memphis Depay laat na een tijdje weer op muzikaal gebied van zich horen. Vrijdagnacht komt er een nieuw nummer uit, waarvan de titel nog onbekend is. In de promo die hij op zijn Instagram dropte, zitten genoeg voetbalreferenties, maar hij haalt ook uit naar een Nederlandse rapper.

Beef met Hef

Dat lijkt te gaan om Hef. De rapper zei jaren geleden, toen Memphis Depay bij Barcelona speelde, in hiphop-podcast Rookworst iets over de Nederlandse voetballer. Memphis was in 2021 uitgenodigd voor een rapsessie bij 101Barz en Hef vond dat destijds onbegrijpelijk. In gesprek met host Rotjoch zei hij: "Je bent voetballer, ik wil wedstrijden van je zien man. Je hebt dit weekend Barcelona nog laten verliezen. Door jou hebben ze verloren. En dan kunnen we wel kijken naar je 101Barz..."

Lang heeft Memphis daar niks over gezegd, maar hij heeft nu besloten daarop terug te komen. In zijn nieuwe nummer rapt hij: N** getting crunchy around the edge, met de leeftijd blijven ze niet puur heb gezien bij Hef." Daarin neemt hij geen blad voor de mond. Het is wachten op een eventuele reactie van Hef, wat behoorlijk wat tongen los zou maken.

Ook staat het nummer weer vol met voetbalreferenties zoals: "Vraag Broederliefde hoeveel broederliefde ik breng of vraag Edgar Davids de manier hoe Kluivert me appt." Vrijdag om middernacht zal het volledige nummer van Memphis klaar staan op Spotify, wie weet wat er allemaal nog meer gerapt gaat worden.

