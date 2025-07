Memphis Depay geldt als een van de absolute supersterren van de Braziliaanse Série A. Daar wordt hij ook naar betaald, als zijn club Corinthians ten minste op tijd is met de betalingen. Dat was de laatste tijd niet altijd het geval, waardoor hij een training oversloeg.

'Memphis Depay mist training zonder waarschuwing', kopt het Braziliaanse O Globo. Woensdag kwam hij niet opdagen op trainingscomplex CT Joaquim Grava. Zijn besluit zorgde voor verontwaardiging bij het bestuur en de technische staf. Het besluit komt enkele dagen nadat het nieuws naar buiten kwam dat Depay nog geld kreeg van de club.

Boze Memphis Depay zet advocaten in: Oranje-ster lijnrecht tegenover zijn club in Brazilië Een opvallend bericht uit Brazilië. Daar ligt Memphis Depay overhoop met zijn club Corinthians. De 31-jarige aanvaller van het Nederlands elftal heeft zelfs zijn advocaten op zijn werkgever afgestuurd.

Openstaande schuld bij Depay

Volgens Depay en zijn advocaten heeft hij recht op zes miljoen Braziliaanse real, omgerekend rond de één miljoen euro. Braziliaanse media weten dat een deel van de schuld vereffend is, maar dat er nog zo'n 750.000 euro naar de rekening van de Nederlands international moet worden gestuurd. Deze week was Corinthians een dag te laat met het betalen van de salarissen, en het bedrijf dat de beveiliging van Depay in Brazilië regelt.

Corinthians jaagt op nieuwe aanvalspartner (24) voor Memphis Depay, speler nu al mislukt bij Sporting Memphis Depay krijgt er binnenkort mogelijk een 'grote' ploeggenoot bij. De Braziliaanse topclub Corinthians wil de veelbesproken Gabriel Teixeira, ook wel 'Biel' genoemd, terug naar Brazilië halen. Sporting, dat in de winter nog 6 miljoen euro betaalde, hoopt nu 7 miljoen te ontvangen.

De Nederlander zou niet direct een probleem zien in de achterstallige betalingen, maar vooral in het gebrek aan communicatie. Hij dreigde met werkweigering, wat er dus ook van is gekomen. Depay kwam woensdag niet opdagen, maar het bestuur verwacht hem vandaag (donderdag) op het trainingsveld. Corinthians hervat zondag de Série A na een maand met een wedstrijd tegen Red Bull Bragantino.

Wisselvallig seizoen

Depay voetbalt sinds vorig jaar september bij Corinthians. De gevallen topclub bungelde toen onderin de Braziliaanse competitie. Memphis loodste zijn ploeg uiteindelijk naar Zuid-Amerikaans voetbal, met zeven goals en één assist.

Dit seizoen loopt het nog niet Corinthians, ondanks dat Memphis en co in maart het staatskampioenschap van São Paulo wonnen. In de competitie staat de ploeg op een tiende plek, terwijl het in de groepsfase van de Copa Sudamericana werd uitgeschakeld.