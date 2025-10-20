Memphis Depay heeft in het duel met Atlético Mineiro de Braziliaanse voetbalfans weer aan het lachen gemaakt. De spits van Corinthians zette zijn opponent Ruan Tressoldi op een wel heel grappige manier voor schut.

Corinthians speelde zaterdag in het eigen stadion tegen Atlético Mineiro. De Braziliaanse club won het duel met 1-0 door een doelpunt van middenvelder Maycon. Echter ging de aandacht achteraf dus vooral uit naar de Nederlandse spits Memphis. Hij begon in de basis, maar werd na 78 minuten gewisseld. Daarvoor had hij de fans echter al vermaakt.

Opstootje met Memphis

Memphis kwam in de blessuretijd van de eerste helft in een opstootje terecht met Tressoldi. Nadat de twee in duel waren met elkaar ging de bal uit en gaf de Nederlander zijn opponent een zet. Tressoldi reageerde daarop en gooide de bal vol tegen Memphis aan. De Corinthians-spits was echter niet van gisteren en hij deed net alsof hij de bal teruggooide naar Tressoldi. Die wilde hem vangen, maar Memphis gooide de bal niet weg. Vervolgens liep hij weg met een glimlach en begon het stadion te juichen.

Het moment gaat inmiddels compleet viraal in Brazilië, waar fans moeten lachen om de speelsheid van de Nederlander. Het is niet de eerste keer dat Memphis met een dergelijke actie zijn tegenstander voor schut zet. Eerder deed hij tijdens de wedstrijd een Paradinha. Daarbij gaat een speler op de bal staan tijdens een duel met een opponent. In het Braziliaanse voetbal een doodzonde. Een verbod op de Paradinha werd na de actie van Memphis zelfs officieel opgenomen in de Braziliaanse spelregels.

Nederlands elftal

De actie van Memphis komt na twee bijzondere periodes bij het Nederlands elftal. In de periode van september werd de Nederlander topscorer aller tijden van Oranje na zijn doelpunt tegen Litouwen. Vervolgens werd hij na een vracht aan assists tegen Finland, drie stuks, ook nog eens de MVP aller tijden van het Nederlands elftal. Bij elkaar opgeteld heeft Memphis de meeste assists en goals van alle spelers die ooit het shirt van Oranje droegen.