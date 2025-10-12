Memphis Depay brak wederom een record bij Oranje. Nadat hij vorige maand topscorer aller tijden werd, is hij nu ook de man met de meeste assists. Na afloop sprak hij trots over zijn nieuwe titel en had hij mooie woorden voor Wesley Sneijder, die eerder nog die titel had.

Er staat voorlopig nog altijd geen maat op Memphis Depay bij het Nederlands elftal. Hij is topscorer én assistenkoning bij Oranje. Statistieken waarbij niemand ook maar in de buurt komt bij Oranje. Zelf blijft de recordbreker daar rustig onder. "Het is iets dat ik de afgelopen jaren altijd heb gedaan. Voor mij is het één van de belangrijkste dingen in het voetbal. Daarvoor sta je in de spits", legt hij simpel uit.

'Niemand beter'

Het is natuurlijk de taak van de spits om doelpunten te maken, maar dan moet je toch ook leveren. Dat doet hij. “Ik ben voorlopig ook nog niet klaar”, zegt hij zelfverzekerd. “Ik zie niemand die beter is dan ik op mijn positie”, legt hij uit. “Ik ben nog altijd hongerig.”

Na het record van de meeste doelpunten is hij nu ook de man met de meeste assists. Daarmee is hij Wesley Sneijder voorbij op die ranglijst. Hij had mooie woorden over voor zijn oud-teamgenoot. "Wesley is een geweldige voetballer, hij heeft prachtige dingen laten zien. Iemand zoals hij zie je bijna niet meer."

Wesley Sneijder

"Dat is af en toe een gemis, zulke nummers tienen. Het was een speciale speler, met links én met rechts. Dus als je met hem in dat rijtje komt en dan ook nog eens er overheen gaat, ja dat is mooi. Het is niet het belangrijkste, want kwalificeren is het belangrijkst. Gewoon vol focussen als we daar staan."

Als het aan Memphis ligt dan vallen de puzzelstukjes bij Oranje ook steeds beter in elkaar richting het einde van de WK-kwalificatie. "Ik vind dat we een goede week hebben gehad. Je wint twee keer met 4-0 en bent niet in de problemen gekomen. Het zijn niet de meest geweldige tegenstanders maar je moet toch 90 minuten proberen geconcentreerd te blijven en niets weg geven", legt hij uit.

'Kunnen altijd leren'

"Dat is misschien één of twee keer gebeurd, maar ik denk dat het steeds duidelijker wordt. Ook voor de jongens, we spelen al een tijd met elkaar. We kunnen nog altijd leren en nog vaster zijn als team. Ook qua afspraken maken in het veld en elkaar corrigeren."

De laatste twee eindtoernooien was Memphis ook een deel geblesseerd. Het WK in 2022 startte hij met een blessure en op het EK viel hij in de halve finale geblesseerd uit. Hij is voornemens om nu alles op alles te zetten om niet weer geblesseerd te raken. “Dat is iets waar ik voor kan zorgen, dat ik fit ben op het eindtoernooi.”

