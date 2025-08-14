Memphis Depay kreeg dinsdagavond letterlijk een keiharde tik te verwerken. De Nederlandse topvoetballer zag zelfs dat zijn sok én huid ervan waren opengescheurd.

Memphis ging dinsdag met Corinthians op bezoek bij Juventude. De topscorer aller tijden van Oranje probeerde in die wedstrijd via een volley te scoren, maar een verdediger van de thuispartij wilde daar een stokje voor steken. Het lijkt erop dat zijn noppen op de scheen van de spits terechtkomen.

Door de vliegende tackle scheurt de sok én de huid op de scheen van Memphis open. 433 post er beelden van op Instagram, waar de comments zeer duidelijk zijn. 'Wat denk je van een keer normale scheenbeschermers dragen?' Veel reacties gaan over de scheenkappen, die de laatste jaren steeds kleiner lijken te worden. 'Dat krijg je ervan met die notitieblokjes aan als scheenbeschermers', schrijft iemand dan ook.

Bijzondere beelden van Memphis Depay

Eerder zorgden bijzondere beelden van Memphis al voor emoties. Een video van de aanvaller van Corinthians maakt veel los op Instagram. Depay is te zien hoe hij speelt met zijn 'kinderen', zoals hij zijn vijf honden noemt. De huisdieren blijken een voorliefde te delen met hun baas en kijken met grote ogen naar een gele bal.

'Ik mis mijn kinderen', schrijft de 102-voudig international bij zijn posts. Daarmee laat hij blijken even te druk te zijn met voetbal en minder tijd over te hebben om met zijn honden te spelen. Op de video is te zien hoe hij en een vriend de honden achter een gele bal laten rennen. Het levert veel positieve reacties op.

Kritiek in Brazilië

Memphis kwam onlangs onder vuur te liggen bij zijn club Corinthians. De fans waren van mening dat hij te druk bezig was met nieuwe muziek maken en geld verdienen, in plaats van alles te geven voor de club. 'Depay, je bent helemaal geen idool', viel te lezen op een spandoek dat werd opgehangen bij de club.