Memphis Depay viert na mijlpaal bij Oranje ook absoluut hoogtepunt bij Corinthians

Memphis Depay heeft donderdagnacht een prachtige mijlpaal in zijn carrière bereikt. De Oranje-international pakte met zijn club Corinthians het staatskampioenschap en daarmee zijn eerste prijs.

Het staatskampioenschap in de regio São Paulo waar Corinthians vandaan komt, wordt over twee duels gespeeld. Aartsrivaal Palmeiras was de tegenstander van de ploeg van Memphis. In de heenwedstrijd werd het 0-1 voor Corinthians, waardoor een doelpuntloos gelijkspel in eigen huis voldoende was voor Memphis en consorten. Corinthians mocht de beker omhoog houden, waardoor de Nederlander zijn eerste prijs in Braziliaanse dienst binnen heeft.

Cruciale rol

Memphis had in het staatskampioenschap een nogal cruciale rol. De aanvaller gaf in de heenwedstrijd tegen Palmeiras de assist op Yuri Alberto en daarmee de enige goal van het tweeluik in de finale. In de zogenaamde Campeonata Paulista maakte Memphis in totaal twee doelpunten en gaf hij vijf assists. Daarmee is hij een van de meest waardevolle spelers in de Braziliaanse competitie.

Oranje

Voor de cruciale finale met Corinthians, haalde Memphis ook een prachtige mijlpaal bij Oranje. In het tweeluik met Spanje kwam de spits in allebei de duels in actie, waardoor hij nu bij de club van 100 hoort. Dit is een groep van tien spelers die al honderd of meer interlands voor het Nederlands elftal speelde. De andere spelers die hierbij horen zijn Wesley Sneijder, Edwin van der Sar, Frank de Boer, Rafael van der Vaart, Daley Blind, Giovanni van Bronckhorst, Dirk Kuyt, Robin van Persie en Phillip Cocu.

Corinthians

Memphis tekende in september 2024 een contract bij Corinthians. De Braziliaanse club stond toen diep in de degradatiezone, maar aan de hand van de Nederlandse spits is de club uit dit dal geklommen. Corinthians eindigde uiteindelijk als zevende in de competitie. Botafogo werd eerste in de competitie, met Palmeiras als runner-up. Die laatste club versloeg Corinthians dus in de strijd om de Campeonata Paulista.