Bijzondere mijlpaal voor Memphis Depay tijdens Spanje - Nederland in de Nations League

Oranje-international Memphis Depay bereikt een bijzondere mijlpaal tijdens het Nations League-duel tegen Spanje. Door zijn basisplaats is hij al verzekerd van een speciale statistiek. Daarmee treedt hij in de voetsporen van een aantal Nederlandse iconen.

Memphis Depay speelt namelijk zijn honderdste interland voor het Nederlands elftal. De 31-jarige aanvaller start in Valencia in de basis voor het uitduel met Spanje in de kwartfinale van de Nations League.

Depay debuteerde op 15 oktober 2013 in een uitduel met Turkije voor de nationale ploeg. De aanvaller van Corinthians is de tiende speler die met Oranje honderd interlands bereikt. Wesley Sneijder blijft voorlopig de recordinternational van het Nederlands elftal. Hij droeg 134 keer het shirt van Oranje. Edwin van der Sar (130 interlands), Frank de Boer (112), Rafael van der Vaart (109), Daley Blind (108), Giovanni van Bronckhorst (106), Dirk Kuijt (104), Robin van Persie (102) en Phillip Cocu (101) gingen Depay voor.

Depay maakte tot nu toe 46 doelpunten voor Nederland. Van Persie, de topscorer aller tijden van de nationale ploeg, scoorde vijftig keer voor Oranje.

Rentree

De aanvaller ontbrak na het EK een tijdje in de selectie van bondscoach Ronald Koeman. Hij raakte uit beeld, nadat zijn contract bij Atlético Madrid werd verscheurd en hij zonder club kwam te zitten. Uiteindelijk vond Depay het voetbalgeluk terug bij Corinthians in Brazilië, waar hij weer indruk maakte op de bondscoach.

Hij maakte zich geen zorgen dat hij de bijzondere mijlpaal van honderd wedstrijden niet meer zou gaan halen. "Ik wist ook altijd dat er weer een plek voor mij zou zijn bij Oranje als ik mijn best bleef doen", zei hij eerder. "Ik heb niet het gevoel dat ik onderdoe voor wat nu hier op het veld staat. Ik voel dat ik nog steeds van waarde ben."

De oud-voetballer van PSV, Manchester United, Olympique Lyon, FC Barcelona en Atlético Madrid is dan ook nog steeds blij met zijn transfer naar Corinthians. "Ik heb voor 100.000 mensen in Camp Nou gespeeld en voor 80.000 op Old Trafford. Maar wat je in Brazilië ervaart, is volkomen anders. Ik beschouw de Braziliaanse competitie als een van de vijf beste ter wereld. Puur op basis van talent, strijd en fysiek."

