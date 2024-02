Michiel Kramer lacht om 'groepsgesprek' Sparta: 'Ik zie daar de meerwaarde niet van in'

RKC-spits Michiel Kramer was vrijdag te gast bij FC Rijnmond en daar lachte de spits Sparta uit. De oud-Feyenoorder moest namelijk lachen om het groepsgesprek dat bij zijn andere voormalige Rotterdamse werkgever gevoerd werd.

Sparta is op dit moment namelijk niet in beste doen. Bij FC Rijnmond meldde verslaggever Dennis van Eersel dat de selectie van Sparta een groepsgesprek heeft gevoerd met elkaar. Michiel Kramer kon zijn lach niet inhouden toen Van Eersel dit vertelde.

Onrust Sparta zorgt voor lach bij Kramer

Rijnmond-verslaggever Van Eersel vertelde bij FC Rijnmond dat er veel onrust heerst bij Sparta: ''De spelers en de staf zijn er wel van bewust dat wanneer het kwartje de verkeerde kant op valt ze zomaar ergens terecht kunnen komen waar ze niet willen zitten. Daags na de wedstrijd tegen Feyenoord is de selectie bij elkaar gekomen als spelersgroep onderling. Dit om elkaar nog op scherp te zetten.''

Kramer moet lachen

Aan het eind van het verhaal van Van Eersel schiet Kramer in de lach: ''Ik kan hier niet zoveel mee. Ik zie de meerwaarde hier niet van in. Misschien voelen de jongens daar zich hiertoe geroepen, maar je trapt alleen maar open deuren in tijdens zo'n gesprek.''

Oud-teammanager Bas van Noortwijk sluit zich aan bij Kramer: ''Het merendeel van de spelers zegt ook niks in dat gesprek. Als alleen de jongens die het voortouw nemen praten en de rest maar ja en amen zit te knikken kom je nog niet verder.'' Sparta speelt zaterdag een derby op Het Kasteel tegen Excelsior.

Kramer vecht met RKC tegen degradatie

Michiel Kramer speelde zelf acht wedstrijden voor Sparta. Inmiddels is de Rotterdammer bij RKC Waalwijk beland waar hij vorig seizoen een prima seizoen beleefde. Nu vecht Kramer met RKC tegen degradatie, de spits wist dit seizoen zesmaal te scoren voor de Waalwijkers.