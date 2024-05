'Mijn laatste wedstrijd gespeeld voor PSV': Patrick van Aanholt neemt op Instagram afscheid

Patrick van Aanholt zal komend seizoen niet voor PSV uitkomen. De van Galatasaray gehuurde linksback loopt uit zijn contract en nam op Instagram afscheid van de fans. "Nu mijn contract afloopt, heb ik gisteravond mijn laatste wedstrijd gespeeld voor PSV."

Van Aanholt, die een aantal jaren in de jeugd bij PSV speelde, werd sinds februari 2023 gehuurd van Galatasaray. "Als klein kind, jeugdspeler én groot fan van PSV koesterde ik de droom ooit voor het eerste elftal te mogen spelen. Uiteindelijk werd deze droom werkelijkheid, en keerde ik terug als ervaren speler naar de club van mijn hart. Het was als thuiskomen."

Toekomst Van Aanholt onbekend

"Samen hebben we prachtige successen gevierd, van het winnen van de beker en de Johan Cruijff Schaal tot het ultieme: het kampioenschap. Wat een ongelooflijke prestatie hebben we neergezet, en dat is mede dankzij jullie, de fans", aldus Van Aanholt.

Van Aanholt speelde 39 competitieduels voor PSV en was twee keer trefzeker. Het is nog niet bekend waar de vleugelverdediger zijn carrière gaat vervolgen.