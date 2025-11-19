Oranje-international Frenkie de Jong is weer herenigd met zijn vrouw Mikky Kiemeney. Dat deelt zij op Instagram. Mikky geeft een inkijkje in een romantische date met de topvoetballer van FC Barcelona.

Het koppel ging er even zonder de kinderen op uit. Mikky en Frenkie hebben twee zoontjes, Miles wordt komend weekend 2 jaar oud en Mason werd afgelopen zomer geboren. De twee geliefden namen na een periode van gemis even de tijd voor elkaar.

Ze genoten in hun woonplaats Barcelona in een privébioscoop van de romantische film The Notebook, zo is te zien op Instagram. De Jong keerde dinsdag later dan gepland terug in de Spaanse stad, na de laatste WK-kwalificatieduels met het Nederlands elftal.

Gemis

Dat had een goede reden, want de 28-jarige middenvelder opende in Gorinchem zijn eigen Cruyff Court. Daarmee stimuleert hij kinderen om in beweging te komen. Bij de feestelijke opening sprak hij ook over het gemis van zijn gezin tijdens de interlandperiode.

"Ik heb ze nu ruim een week gemist. Ik ben natuurlijk erg veel weg helaas. Maar wel voor een goed doel, want ik hou van voetbal", zei hij bij RTL Boulevard. "Mikky doet dat geweldig, want die neemt het grootste gedeelte op zich. Als ik er dan wel ben, wil ik ook echt een vader zijn."

Met Oranje plaatste De Jong zich maandag voor het WK van 2026 na een 4-0-zege op Litouwen. Vrijdag kan hij thuis nog de verjaardag van zijn oudste zoon vieren en daarna staan er weer wedstrijden voor FC Barcelona op het programma. Zaterdag speelt de ploeg van Hansi Flick in eigen huis tegen Athletic Club. Dinsdag staat in de Champions League een uitduel met Chelsea op het programma.

